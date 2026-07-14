Ексдружина Бєднякова Коротка після життя у США відверто висловилася, чи шкодує про повернення в Київ

Анастасія Коротка / © instagram.com/nastyakorotkaya

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Після кількох років життя в Америці ексдружина Андрія Бєднякова Анастасія Коротка разом із дітьми знову оселилася в Києві.

Її повернення збіглося з періодом масованих російських атак, через які родині нерідко доводиться проводити ночі в укритті. Попри це акторка не змінює своєї позиції. У соцмережах вона відповіла на запитання, яке останнім часом чує найчастіше. І зробила це без жодних вагань.

«Любі, відповідаю одразу всім на ваші питання: „Чи жалкую я, що повернулась в Україну? Чи сумувала я за Америкою?“ Ні і ні», — зазначає знаменитість.

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Допис Анастасії Короткої / © instagram.com/nastyakorotkaya

Коротка також зараз перебуває в Каліфорнії, однак пояснила, що ця поїздка не означає нового переїзду. За словами акторки, вирушити до США вона наважилася лише через бажання доньки Ксенії, яка мріяла зустрітися зі своєю подругою. Після цього родина планує повернутися до звичного життя в Києві.

До 2025 року Настя Коротка мешкала разом із дітьми у США, де народився її молодший син Остап. Попри можливість залишитися за океаном і розвивати кар’єру там, акторка вирішила повернутися додому. Раніше вона зізнавалася, що однією з важливих причин такого рішення стало бажання, аби діти частіше бачилися зі своїм батьком — Андрієм Бєдняковим.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков розкрив відверті деталі розлучення та привідкрив завісу, які стосунки має з ексдружиною зараз.

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