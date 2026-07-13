Кароль висловилася про 17-річного сина-політолога та його особисте життя: "Буду жахливою свекрухою"

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

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Співачка Тіна Кароль вперше за тривалий час висловилася про успіхи єдиного сина Веніаміна Огіра.

17-річний юнак вже багато років перебуває у Великій Британії. Саме там він опановує освіту та вже визначився з професією. За словами Тіни, своє життя її син пов’яже з політологією та економікою. Ці напрями він обрав у старших класах однієї з найпрестижніших шкіл Англії.

«Він визначився з майбутньою професією і вже починає здобувати її. Тому що старші класи — це вже розподіл за спеціальностями. Веня політолог і економіст. Змістовна особистість — все, як хотіла мама. Це жарт. Насправді у 17 років їм вже вистачає розуму вести дискусії на цю тему», — поділилася Тіна у коментарі «Люкс ФМ».

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Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Водночас Веніамін зростає дуже здібним хлопцем і на максимум розкриває свої таланти. Кароль говорить, що юнак має неабиякий хист до танцю. Так, нещодавно син зірки виступив з гопаком на сцені у складі танцювального колективу і виборов першість у змаганнях Великої Британії.

«З гопаком продовжується його любов. Він виступав у складі „Говерли“ (український танцювальний ансамбль з Великої Британії — прим. ред.), і вони вибороли перше місце на конкурсі в Англії», — приголомшила зірка.

Крім того, Тіна розповіла про особисте життя Веніаміна. Співачка стверджує, що поки що серце юнака-красеня вільне. Проте вона вже жартує на тему стосунків з майбутньою невісткою.

«Щодо обраниці, то не дійшло у нас до цього. Буду жахливою свекрухою, просто навіть не ставайте у чергу», — жартома додала артистка.

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Нагадаємо, нещодавно проєкт Тіни Кароль «Дім звукозапису» неочікувано увійшов до національної архівної спадщини України. Артистка вже прокоментувала цю важливу подію.

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