"Дім звукозапису" Тіни Кароль неочікувано увійшов до національної архівної спадщини України

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

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У четвер, 9 липня, у Будинку звукозапису Українського радіо в Києві підписано меморандум про співпрацю між проєктом співачки Тіни Кароль «Дім звукозапису» та Державною архівною службою України.

Усі випуски та матеріали культурно-мистецького проєкту артистки офіційно передано на постійне збереження до Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву — відтепер вони назавжди входять до національної архівної спадщини України.

Документ підписали авторка ідеї та продюсерка проєкту Тіна Кароль і директорка Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву Тетяна Ємельянова.

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На державне зберігання передано два сезони — сімнадцять випусків, у яких українські артисти представили нові прочитання пісень різних епох. Гостям події представили оригінали з архівних фондів — ноти, рукописи, світлини митців, документи про репресії та розстріли українських музикантів.

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Поруч із цими свідченнями минулого відтепер зберігатиметься і «Дім звукозапису» — документ про те, як українська пісня звучить під час повномасштабної війни, голосами нового покоління.

«Ми підписали меморандум у Будинку звукозапису Українського радіо — в домі, що дав ім’я нашому проєкту. І саме тут проєкт знайшов власний дім — національний архів України. Українські пісні століттями виживали всупереч обставинам. Наші сімнадцять випусків будуть в архіві поруч із рукописами й нотами митців, яких за українську пісню переслідували й розстрілювали. Це і є справедливість: пісня нарешті вдома», — прокоментувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль стала водійкою. Артистка вже похизувалась своїм посвідченням.

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