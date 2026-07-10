Даша Квіткова по-особливому відсвяткувала 28-річчя: сюрприз чоловіка, квартира в квітах і афтерпаті з раками

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

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Українська блогерка Даша Квіткова 9 липня відсвяткувала день народження. Знаменитості виповнилось 28 років.

А це ж блогерка в Instagram розсекретила, як по-особливому святкувала. Зірка Мережі чесно зізналась, що не хотіла влаштовувати гучних вечірок. Тож, свій день народження Даша Квіткова провела у відносній тиші. Вона зібрала близьких за сніданком та провела з ними час, а після цього повернулась додому.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

У квартирі на Дашу Квіткову чекало афтерпаті. Блогерка організувала незвичайний святковий стіл з раками, якими насолоджувалась разом із сином. Особливо таке святкування сподобалось маленькому Леву.

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«Хотіла максимально провести цей день в тиші, тому я вийшла на півтори години на сніданок, а потім повернулась додому, переодягнулась і втащила 2 кілограми раків», — зізналась блогерка.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Хоч Даша Квіткова особливо й не святкувала день народження, але отримала безліч привітань та презентів. Блогерці надіслали чимало різноманітних квітів, тож тепер ними заставлена вся квартира. Також довкола видніються різноманітні повітряні кульки.

«Дякую всім, хто зробив із нашої квартири оранжерею», — ділиться Квіткова.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Окрім того, знаменитість показала, який сюрприз для неї влаштував чоловік, футболіст Володимир Бражко. Спортсмен підготував для блогерки святковий тортик, на якому містились її світлини з написами, що вона найкраща мама та дружина.

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Чоловік Даші Квіткової зробив їй сюрприз / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, 9 липня свій день народження також святкував голлівудський актор Том Генкс. Дружина артиста ніжно вітала його з 70-річчям та ділилась його свіжими фото.

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