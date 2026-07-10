Солоні кабачки на зиму: рецепт без оцту, з хроном

Солоні кабачки на зиму

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Багато господинь звикли консервувати овочі на зиму за допомогою класичних маринадів, де головним консервантом виступає оцет. Проте такий спосіб підходить далеко не всім через специфічний різкий присмак або особливості дієти. Якщо ви шукаєте альтернативу традиційним закруткам, цей рецепт солоних кабачків із хріном без краплі оцту стане справжнім відкриттям. Завдяки природному бродінню овочі виходять напрочуд хрумкими, з приємною гостротою, що зазвичай дуже подобається чоловікам.

Інгредієнти для заготівлі

Для приготування солоних кабачків за цим рецептом знадобляться прості та доступні компоненти. Розрахунок продуктів наведено на один літр води:

Кабачки — 1 кг;

Часник — 1 зубчик (для яскравішого аромату можна збільшити до 2–3 зубчиків);

Лист хріну — 1 шт;

Свіжий кріп (бажано з парасольками) — 10 г;

Кам’яна сіль — 2 ст. л.;

Вода — 1 л.

Для створення унікального смакового профілю за бажанням можна додати кілька горошин духмяного перцю, лавровий лист або навіть шматочок перцю чилі, якщо ви полюбляєте пікантні закуски.

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Як приготувати кабачки

Для квашення найкраще обирати молоді плоди з тонкою шкіркою та недозрілим насінням — саме вони забезпечать фірмовий хрускіт. Якщо ви використовуєте цукіні або жовті сорти кабачків, їхню шкірку краще акуратно зняти за допомогою овочечистки, оскільки після зброджування вона може залишатися занадто грубою.

Перед початком роботи ретельно промийте кабачки, парасольки кропу та листя хріну під проточною водою. У кабачків зріжте плодоніжки, після чого наріжте овочі акуратними кружальцями завтовшки приблизно 5 мм. Великі плоди для зручності можна розрізати на півкружальця.

Нарізані кабачки перекладіть у глибоку емальовану або скляну каструлю. Туди ж відправте очищені зубчики часнику, зелень кропу та хрін. Окремо приготуйте розсіл: закип’ятіть літр води, всипте дві столові ложки солі та перемішайте до повного її розчинення.

Гарячим розсолом залийте овочі у каструлі. Щоб кабачки повністю занурилися в рідину і просолювалися рівномірно, накрийте їх перевернутою пласкою тарілкою, а зверху встановіть невеликий вантаж (наприклад, банку з водою). Каструлю залиште за кімнатної температури на дві доби для проходження природного процесу ферментації.

Через дві доби, коли кабачки набудуть приємного солоного смаку, можна переходити до фінального етапу. Злийте весь розсіл з каструлі в чисту ємність і поставте його на вогонь. Використані парасольки кропу та листя хріну викойте — вони вже віддали свій аромат і більше не знадобляться.

Паралельно підготуйте скляну тару. Простерилізувати банки можна кількома зручними способами. У мікрохвильовій печі налийте на дно кожної банки трохи води і поставте їх у піч на 5 хвилин за максимальної потужності. У духовій шафі виставте чисті слоїки донизу горлечком у холодну духовку, закрийте дверцята і встановіть температуру 100°C на 20 хвилин. Металеві кришки для закатування обов’язково прокип’ятіть у воді протягом кількох хвилин.

Розкладіть підготовлені солоні кабачки по стерильних банках. Злитий розсіл доведіть до кипіння і одразу ж залийте ним овочі у слоїках до самого верху. Накрийте банки кришками і щільно закрутіть за допомогою консерваційного ключа. Готову консервацію переверніть догори дриґом, ретельно укутайте теплим пледом або ковдрою і залиште до повного природного охолодження. Зберігати таку пікантну закуску без оцту необхідно в прохолодному сухому місці — підвалі, погребі або холодильнику.

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