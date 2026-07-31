Яке церковне свято в Україні 6 серпня

Церковне свято 6 серпня / © УНІАН

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6 серпня (19 серпня), в православному календарі Преображення Господа Бога І Спаса Нашого Ісуса Христа. Це одне з дванадцяти найбільших християнських свят, яке символізує Божественну славу Ісуса Христа та духовне оновлення людини. В Україні його також називають Яблучним Спасом, адже цього дня віряни традиційно освячують у храмах яблука, виноград, мед та інші плоди нового врожаю.

Подія Преображення описана в Євангеліях від Матвія, Марка та Луки. Незадовго до своїх страждань Ісус Христос піднявся на гору Фавор разом із трьома учнями — Петром, Яковом та Іваном. Під час молитви Його обличчя засяяло, мов сонце, а одяг став білим, немов світло.

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У цей момент перед Христом з’явилися пророки Мойсей та Ілля, які говорили з Ним про майбутні страждання та воскресіння. Учні стали свідками цієї дивовижної події, а з небесної хмари пролунав голос Бога Отця: «Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав. Його слухайте!»

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Саме тому свято Преображення нагадує вірянам про Божественну природу Ісуса Христа та обіцяє майбутнє преображення кожної людини через віру, покаяння і праведне життя.

У народній традиції Преображення Господнє відоме як Яблучний Спас. У цей період достигають яблука, виноград, груші та інші фрукти, тому люди приносили перші плоди нового врожаю до храму, щоб подякувати Богові за Його щедрі дари.

Церковне свято в Україні 6 серпня за старим календарем

За старим церковним календарем 6 серпня в Україні вшановували пам’ять мучениці Христини. За відмову зректися Христа Христину піддали жорстоким тортурам. Попри численні страждання, вона залишилася вірною своїм переконанням і зрештою прийняла мученицьку смерть. Її подвиг став символом мужності, духовної сили та незламної віри.

Прикмети 6 серпня

Народні прикмети 6 серпня / © pexels.com

Яка погода на Преображення, такою буде й осінь.

Сонячний і теплий день — осінь буде сухою та лагідною.

Дощ на Преображення — осінь обіцяє бути дощовою, а зима — сніжною.

Що не можна робити 6 серпня

Згідно з народними звичаями, у день Яблучного Спаса рекомендується відкласти важку фізичну працю, особливо в саду, на городі чи в полі, а натомість присвятити час молитві, відвідуванню храму, спілкуванню з рідними та добрим справам. Також цього дня намагалися не братися за генеральне прибирання, прання, ремонтні роботи та рукоділля — шиття, в’язання чи вишивання.

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Що можна робити 6 серпня

У народній культурі Яблучний Спас вважається межею між літом і осінню. Саме з цього дня, за повір’ями, природа починає поступово готуватися до зміни сезону, а теплі дні поволі відступають.

Оскільки свято припадає на період Успенського посту, святковий стіл традиційно складається з пісних страв. Господині готують пироги та іншу випічку з яблуками, грибами й сезонними фруктами, варять ароматні компоти, джеми та варення з нового врожаю. Водночас церковний устав цього дня дозволяє певне послаблення посту — вірянам дозволяється споживати рибу.

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