Що заважає знайти роботу мрії: невролог розкрила несподівану причину

Працевлаштування / © Pexels

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Людський мозок може несвідомо заважати людям прагнути до роботи своєї мрії, оскільки він запрограмований підтримувати звичну модель поведінки та чинити опір змінам. Водночас існує простий спосіб подолати цей механізм.

Про це повідомляє видання Unilad із посиланням на лікарку-неврологиню Емілі Макдональд.

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За словами фахівчині, ключову роль у цьому відіграє так звана мережа пасивного режиму роботи мозку (Default Mode Network, DMN), яка відповідає не лише за звичні моделі поведінки, а й за те, як людина сприймає саму себе.

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«Мережа пасивного режиму названа дуже влучно, оскільки вона допомагає регулювати та скеровувати нашу типову, „стандартну“ поведінку», — пояснила Макдональд.

Вона зазначила, що саме ця система формує особисту історію людини та її уявлення про власну ідентичність. Якщо ці уявлення не відповідають новим цілям, мозок фактично починає гальмувати зміни.

Як змусити мозок працювати на себе

На думку неврологині, одним із найефективніших способів подолати цей психологічний бар’єр є зміна власної ідентичності.

«Просто змініть свою ідентичність», — радить вона.

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Макдональд пояснює, що людина має почати сприймати себе так, ніби вона вже стала тією особистістю, якою прагне бути.

«Ви можете просто почати ідентифікувати себе як ту версію себе, яка вже зробила цю справу. Вам потрібно поводитися так, ніби у вас це вже є, або ніби ви вже є тим, ким прагнете стати», — сказала лікарка.

За її словами, саме такий підхід допомагає узгодити внутрішнє відчуття себе з бажаною метою, після чого мозок перестає чинити опір новим діям.

Чому люди відкладають зміни

Емілі Макдональд також звернула увагу, що багатьох людей стримує не лише звичка, а й підсвідомий страх успіху.

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«Дуже часто ми підсвідомо боїмося успіху, і я вважаю, що це головна причина, чому багато людей залишаються в застої», — зазначила вона.

Неврологиня вважає, що для досягнення великих цілей часто необхідно наважуватися на ризик і виходити за межі звичного.

«Це справді необхідна умова для досягнення, отримання чи володіння тим, чого ми хочемо», — наголосила Макдональд.

Шокувальні результати дослідження про роботу мрії

Unilad також наводить результати дослідження компанії JobSage, згідно з яким лише 7–10% американців нині працюють на роботі, яку вважають роботою своєї мрії.

Водночас близько 90% опитаних зізналися, що не змогли реалізувати бажану кар’єру, а менше половини респондентів вважають свої професійні мрії реалістичними за нинішніх економічних умов.

Нагадаємо, чені з’ясували, що мозок не просто повторює пережиті події уві сні, а поєднує їх з уявою, емоціями та очікуваннями, створюючи нові сюжети.

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