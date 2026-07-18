"Татусевий мозок": як батьківство змінює чоловіків на рівні біології та свідомості

"Татусевий мозок" / © Credits

Реклама

Момент появи дитини ділить життя на «до» та «після». Змінюється щоденний ритм, пріоритети, погляд на майбутнє та, як з’ясували вчені, навіть мозок, про це розповіло видання The Washington Post.

Довгий час наука приділяла основну увагу змінам, які переживає жіночий організм під час вагітності та після пологів. Відомо, що материнство викликає масштабні гормональні коливання та перебудову мозку, яку іноді порівнюють із «другою статевою зрілістю».

Однак сьогодні існує думка, що батьківство також залишає глибокий біологічний слід. Чоловічий мозок адаптується до нової ролі, готується до турботи про дитину та формує новий спосіб взаємодії зі світом.

Реклама

Що відбувається з мозком чоловіка після появи дитини

Ці зміни називають «Татусевим мозком» — це особлива перебудова нервової системи, яка впливає на те, як чоловік думає, відчуває та реагує на потреби дитини.

Найбільші зміни відбуваються у корі головного мозку, зокрема у так званій мережі менталізації — ділянках, які відповідають за здатність розуміти думки, емоції та наміри інших людей. Саме ці навички допомагають батькам краще «зчитувати» сигнали дитини, а саме, розуміти, чого вона потребує, реагувати на її емоції та формувати міцний зв’язок.

У дослідженні за участю чоловіків, які вперше стали батьками, вчені виявили зменшення об’єму сірої речовини у деяких ділянках мозку, пов’язаних із цією мережею. На перший погляд, це може звучати тривожно, але експерти пояснюють, що це не втрата функцій, а своєрідне налаштування мозку. Зменшення не означає погіршення. Часто це необхідна умова для оптимізації роботи мозку, зазначають дослідники. Іншими словами, мозок ніби переходить в ефективніший режим та адаптується до нових завдань.

Батьківство корисне для мозку

Попри втому, недосипання та щоденні виклики, батьківство у довгостроковій перспективі може мати захисний ефект для мозку. Дослідження, у якому аналізували дані тисяч людей, показало, що у батьків із більшою кількістю дітей спостерігалася краща функціональна взаємодія між мозковими мережами, які зазвичай слабшають із віком.

Реклама

Парадоксально, але період життя, який часто асоціюється з виснаженням, може бути пов’язаний із «молодшим» функціонуванням мозку.

Зміна зв’язків між ділянками мозку

Батьківство впливає не лише на структуру мозку, а й на те, як різні його частини взаємодіють між собою. Зміни у роботі ділянок, пов’язаних з емоціями, емпатією та системою винагороди. Особливо цікаво, що реакція мозку залежить від рівня залученості батька у догляд за дитиною. Чим активніше чоловік бере участь у повсякденній турботі, тим сильніше мозок реагує на стимули, пов’язані з дитиною. Вчені також виявили, що у батьків активуються ділянки мозку, пов’язані з мотивацією, прихильністю та задоволенням від взаємодії.

Зміни чоловічого мозку разом із рівнем турботи

На відміну від матерів, у яких біологічні зміни зазвичай сильніші через вагітність і пологи, зміни у мозку чоловіків значною мірою залежать від їхньої участі у вихованні. Наука показує, що батьківський мозок не є однаковим у всіх чоловіків. Хтось може бути майже не залученим у життя дитини, а хтось бере на себе основну частину турботи, тож саме цей досвід впливає на ступінь нейронних змін.

Чоловіча нейробіологія є динамічною, але вона змінюється залежно від рівня участі батька.

Реклама

Гормони батьківства

Батьківство впливає не лише на мозок, а й на гормональну систему. У чоловіків після появи дитини часто знижується рівень тестостерону. Цікаво, що найбільші зміни спостерігають у тих батьків, які активно беруть участь у догляді.

Навіть ще до народження дитини організм майбутнього батька може починати адаптуватися до нової ролі. Також змінюються рівні вазопресину — гормону, пов’язаного із соціальною поведінкою та формуванням прив’язаності.

Інший важливий гормон — пролактин. Його рівень під час вагітності партнерки може впливати на позитивне ставлення чоловіка до батьківства, меншим рівнем стресу та більше задоволення від взаємодії з дитиною.

Особливий зв’язок між татом і дитиною

Окситоцин часто називають «гормоном любові» через його роль у соціальних зв’язках. У матерів його рівень зростає під час вагітності, але він також важливий для батьків. Чоловіки з вищим рівнем окситоцину частіше взаємодіють із дітьми, проявляють більше емоційної залученості та легше формують зв’язок.

Реклама

В одному з експериментів підвищення рівня окситоцину у батьків посилило їхню взаємодію з дітьми, а у відповідь у самих дітей також зростали показники цього гормону. Вчені називають це позитивним циклом, який допомагає зміцнювати зв’язок між батьком і дитиною.

Науковці наголошують. що зміни, які переживають батьки, є частиною універсального процесу адаптації людини до турботи. Батьківство може бути одночасно неймовірно щасливим і дуже складним досвідом. Воно приносить радість, але також втому, стрес і нові виклики, і чоловіки проходять через ці емоції так само як і жінки.

Новини партнерів