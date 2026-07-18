У Чернівцях на сходах біля філармонії виявили надгробні плити з зображеннями померлих

Сходи біля філармонії в Чернівцях. Фото: Яна Брус

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У Чернівцях розгорівся скандал після того, як на сходах площі перед філармонією помітили гранітні плити із зображеннями померлих, схожі на елементи надгробків. Після появи фотографій у соцмережах міська рада розпочала перевірку.

Про ситуацію однією з перших повідомила депутатка Чернівецької міської ради Яна Брус. Вона заявила, що сходи відремонтували гранітом із цвинтаря, а вартість робіт, за її словами, становила близько 190 тисяч гривень.

«Але як??? Як можна було додуматися у своїх схематозах до того, щоб використати граніт із цвинтаря??? Наскільки треба бути жадібним, щоб замість нового граніту використати той, що вже був на кладовищі, ще й де? На площі Філармонії?», — зазначила Брус.

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У Департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради повідомили, що після публікації фотографій працівники виїхали на місце.

«Учора в мережі з’явилися фотографії сходів на площі перед філармонією, на яких видно фрагменти, схожі на елементи надгробних плит. Одразу після появи цієї інформації працівники міської ради виїхали на місце. Факти, зафіксовані на фотографіях, підтвердилися, що викликало багато запитань і занепокоєння. Саме тому зараз наше головне завдання ретельно з’ясувати всі обставини», — йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що сходи перед філармонією були збудовані приблизно 20 років тому. Відтоді капітальної заміни плит не проводили — виконували лише ремонтні роботи. Цього року, як зазначили в департаменті, плитку також не замінювали, а лише перекладали.

«Відкритим залишається питання: чи ймовірно надмогильні плити були поставлені з фото всередину ще з часу будівництва сходів?», — додали в Департаменті інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради.

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Повідомляється, що також буде перевірено документацію та інші обставини, які допоможуть дати відповідь про походження матеріалів та підрядників.

«Для нас принципово не залишити жодного питання без відповіді. Ми ретельно перевіримо всі обставини цієї ситуації та відкрито повідомимо громаді про результати. Якщо перевірка виявить порушення чи відповідальних за них осіб, це матиме відповідні наслідки», — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області правоохоронці затримали 34-річного мешканця Бурштина, який обікрав будинок жителів села Братишів Тлумацької громади. Підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення.

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