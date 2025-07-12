Чернівці перебували під атакою / © Getty Images

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У Чернівцях через удари РФ загинуло двоє осіб, ще 4 — отримали важкі поранення, 10 — легкі тілесні ушкодження. Пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

Про це повідомив очільник ОВА Руслан Запаранюк.

«На світанку росіяни атакували нашу область чотирма БпЛА типу „Шахед“ та одною ракетою. На превеликий жаль, від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік», — зазначив він.

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Крім того, ще четверо осіб — важкопоранені. За їх життя наразі борються наші лікарі. Одна жінка — в дуже важкому стані.

«10 людей отримали легкі тілесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці», — додав він.

У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

«Маємо наслідки і на території Сторожинецької громади. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там минулося без жертв і поранених. На місцях працюють усі профільні служби», — уточнив очільник ОВА.

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Нагадаємо, цієї ночі «Шахеди» долетіли до західних областей України, зокрема у Луцьку та Чернівцях гриміли вибухи.

Російські війська завдали ракетного й дронового удару по Львову, спричинивши пошкодження житлових будинків, дитячого садка, інфраструктури та автомобілів.

Неспокійно було і на Кіровоградщині.