Атака РФ на Черкащину: кількість поранених зростає, серед них діти

Ракетна атка Смілу / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Кількість потерпілих внаслідок нічної ракетно-дронової атаки по Смілі на Черкащині зросла до 11 осіб, з яких двоє — діти.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Атака стала черговим прикладом цілеспрямованого удару РФ по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, в межах міста зафіксовано влучання трьох ракет та восьми безпілотників. Унаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали три багатоповерхові житлові будинки, десятки приватних будинків та автомобілі.

Реклама

Також постраждали щонайменше чотири заклади освіти, психіатрична лікарня, а навчальний корпус коледжу Національного університету харчових технологій майже повністю зруйновано. Саме напередодні там відбувався випуск молодших бакалаврів.

На місці працює штаб із ліквідації наслідків обстрілу. Комісії проводять обстеження зруйнованих об’єктів, після чого будуть уточнені масштаби збитків. У місцевій школі вже облаштовано тимчасове житло для тих, хто втратив домівку.

Зараз до Сміли вже доставляються будівельні матеріали для першочергових ремонтних робіт. До допомоги постраждалим активно долучився обласний Червоний Хрест.

Попри важкі наслідки атаки, за словами Табурця, загиблих немає — і це головне. Також сили ППО цієї ночі збили 38 ворожих безпілотників, що летіли територією України.

Реклама

Нагадаємо, в ніч проти 29 чевня російські війська знову атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під ударами опинилися Марганецька та Покровська громади.

Окупанти застосували важку артилерію та FPV-дрони. Вже вранці російський БпЛА вдарив по райцентру. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Серед поранених — 16-річна дівчина.

Крім того, надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Реклама

На Івано-Франківщині також зафіксовані руйнування та постраждала людина.

Взагалі у ніч проти 29 червня Росія запустила по Україні 537 повітряних цілей, з яких ППО знешкодила 475 — це дрони й ракети. Під час нічної атаки загинув пілот F-16.