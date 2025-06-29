Атака РФ на Черкащину: количество раненых растет, среди них дети

Ракетный отец Смила / © Фото из открытых источников

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Число пострадавших в результате ночной ракетно-дроновой атаки по Смеле Черкасской области возросло до 11 человек, из которых двое — дети.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Атака стала очередным примером целенаправленного удара РФ по гражданской инфраструктуре. По предварительным данным, в пределах города зафиксировано попадание трех ракет и восьми беспилотников.

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Также пострадали по меньшей мере четыре учебных заведения, психиатрическая больница, а учебный корпус колледжа Национального университета пищевых технологий почти полностью разрушен. Именно накануне там проходил выпуск младших бакалавров.

На месте работает штаб по ликвидации последствий обстрелов. Комиссии проводят обследование разрушенных объектов, после чего будут уточнены масштабы ущерба. В местной школе уже обустроено временное жилье для потерявших дом.

Сейчас в Смелу уже доставляются строительные материалы для первоочередных ремонтных работ. В помощь пострадавшим активно присоединился областной Красный Крест.

Несмотря на тяжелые последствия атаки, по словам Табурца, погибших нет и это главное. Также силы ПВО этой ночью сбили 38 вражеских беспилотников, летевших по территории Украины.

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Напомним, в ночь на 29 июня российские войска снова атаковали Никопольский район на Днепропетровщине. Под ударами оказались Марганецкая и Покровская общины.

оккупанты применили тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Уже утром российский БПЛА ударил по райцентру. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также за сутки кафиры нанесли 395 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Среди раненых — 16-летняя девушка.

Кроме того, поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

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В Ивано-Франковской области также зафиксированы разрушения и пострадал человек.

Вообще в ночь на 29 июня Россия запустила по Украине 537 воздушных целей, из которых ПВО обезвредило 475 — это дроны и ракеты. Во время ночной атаки погиб пилот F-16.