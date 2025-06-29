Россияне обстреляли Днепропетровщину: куда попал враг

Россия атаковала Днепропетровщину / © ТСН.ua

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В ночь на 29 июня российские войска снова атаковали Никопольский район на Днепропетровщине. Под ударами оказались Марганецкая и Покровская общины.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

оккупанты применили тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Уже утром российский БПЛА ударил по райцентру. К счастью, обошлось без пострадавших.

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«Специалисты еще обследуют места прилетов и фиксируют разрушение», — отметил Лысак.

В то же время Воздушное командование сообщило, что над областью силы ПВО уничтожили 12 вражеских беспилотников. Это позволило избежать новых жертв среди мирного населения.

Напомним, за сутки кафиры нанесли 395 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Среди раненых — 16-летняя девушка.

Кроме того, поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

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