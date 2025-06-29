День ангела 29 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 29 июня, день ангела / © unsplash.com

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Кто празднует день ангела 29 июня

29 июня 2025 поздравьте с именинами Дениса, Дмитрия, Лукьяна, Михаила, Афанасия, Павла, Петра, Юлиана.

Денис — древнегреческое происхождение, означает “посвящённый Дионису”. В детстве непоседлив. Во взрослом возрасте становится целеустремленным.

Дмитрий — древнегреческое имя, переводится как “посвящённый Деметре”. В детстве активен. Во взрослом возрасте становится общительным.

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Лукьян — латинские корни, толкуется как “свет”. В детстве яркий. Во взрослом возрасте становится требовательным.

Михаил — древнееврейское происхождение, означает “кто как Бог”. В детстве воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Афанасий — древнегреческое имя, переводится как “бессмертный”. В детстве уравновешен. Во взрослом возрасте становится хорошим.

Павел — латинские корни, толкуется как “младший”. В детстве дружелюбный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве темпераментный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Юлиан — латинское имя, переводится как “кудрявый”. В детстве эмоционален. Во взрослом возрасте становится смелым.

День ангела 29 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 29 июня — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от невзгод, подсказывает правильный путь и дарит душевное спокойствие. Желаю тебе здоровья, радости, искренних людей рядом и исполнения всех добрых мечтаний!

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С Днем ангела тебя! Пусть твой охранник будет всегда рядом — в каждом шаге, в каждом решении, в каждом новом дне. Пусть свет твоего имени вдохновляет тебя, дарит силы и веру в лучшее. Желаю мира сердцу и гармонии души.

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С праздником твоего Ангела! Пусть он оберегает тебя от всего злого, поддерживает в трудные мгновения и дарит вдохновение жить с открытым сердцем. Будь счастливой (счастливой) и всегда под небесной защитой!

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный телохранитель ведет тебя сквозь жизнь легко и уверенно, словно сквозь тихий ветер. Пусть добро всегда находит путь к твоему дому, а сердце сохраняет тепло и любовь. Радости тебе каждый день!

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У каждого из нас есть Ангел, тихо и верно стоящий рядом. Сегодня его день, а значит, и твой особенный день. Желаю тебе, чтобы ты всегда чувствовал (чувствовала) его присутствие, поддержку и любовь. Пусть в твоей жизни будет больше солнца, искренних улыбок и счастья, чем причин для уныния.