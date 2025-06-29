ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
4831
Час на прочитання
2 хв

День ангела 29 червня: кого та як вітати з іменинами

29 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 29 червня, день ангела

Який сьогодні, 29 червня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 29 червня

29 червня 2025 року привітайте з іменинами Дениса, Дмитра, Лук’яна, Михайла, Опанаса, Павла, Петра, Юліана.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві непосидючий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві активний. В дорослому віці стає товариським.

Лук’ян — латинське коріння, тлумачиться як “світло”. В дитинстві яскравий. В дорослому віці стає вимогливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає добрим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві темпераментний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Юліан — латинське ім’я, перекладається як “кучерявий”. В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає сміливим.

День ангела 29 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 29 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, підказує правильний шлях і дарує душевний спокій. Бажаю тобі здоров’я, радості, щирих людей поруч і здійснення всіх добрих мрій!

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій охоронець буде завжди поряд — у кожному кроці, у кожному рішенні, в кожному новому дні. Нехай світло твого імені надихає тебе, дарує сили й віру в краще. Зичу миру серцю й гармонії душі.

***

Зі святом твого Ангела! Нехай він оберігає тебе від усього злого, підтримує у важкі миті та дарує натхнення жити з відкритим серцем. Будь щасливою (щасливим) і завжди під небесним захистом!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець веде тебе крізь життя легко і впевнено, мов крізь тихий вітер. Хай добро завжди знаходить шлях до твого дому, а серце зберігає тепло й любов. Радості тобі на кожен день!

***

У кожного з нас є Ангел, який тихо й вірно стоїть поруч. Сьогодні — його день, а значить, і твій особливий день. Тож бажаю тобі, щоб ти завжди відчував (відчувала) його присутність, підтримку і любов. Хай у твоєму житті буде більше сонця, щирих усмішок і щастя, ніж причин для смутку.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
4831
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie