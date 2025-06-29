День ангела 29 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 29 червня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 29 червня

29 червня 2025 року привітайте з іменинами Дениса, Дмитра, Лук’яна, Михайла, Опанаса, Павла, Петра, Юліана.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві непосидючий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві активний. В дорослому віці стає товариським.

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Лук’ян — латинське коріння, тлумачиться як “світло”. В дитинстві яскравий. В дорослому віці стає вимогливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безсмертний”. В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає добрим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає працьовитим.

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Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві темпераментний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Юліан — латинське ім’я, перекладається як “кучерявий”. В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає сміливим.

День ангела 29 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 29 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, підказує правильний шлях і дарує душевний спокій. Бажаю тобі здоров’я, радості, щирих людей поруч і здійснення всіх добрих мрій!

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З Днем ангела тебе! Нехай твій охоронець буде завжди поряд — у кожному кроці, у кожному рішенні, в кожному новому дні. Нехай світло твого імені надихає тебе, дарує сили й віру в краще. Зичу миру серцю й гармонії душі.

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Зі святом твого Ангела! Нехай він оберігає тебе від усього злого, підтримує у важкі миті та дарує натхнення жити з відкритим серцем. Будь щасливою (щасливим) і завжди під небесним захистом!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець веде тебе крізь життя легко і впевнено, мов крізь тихий вітер. Хай добро завжди знаходить шлях до твого дому, а серце зберігає тепло й любов. Радості тобі на кожен день!

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У кожного з нас є Ангел, який тихо й вірно стоїть поруч. Сьогодні — його день, а значить, і твій особливий день. Тож бажаю тобі, щоб ти завжди відчував (відчувала) його присутність, підтримку і любов. Хай у твоєму житті буде більше сонця, щирих усмішок і щастя, ніж причин для смутку.