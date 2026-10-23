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Астрологический прогноз на 23 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации нового проекта, какого бы направления — профессионального или бытового — он ни касался.
Символ дня: горн.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: в этот день кишечник будет особенно уязвим, что необходимо учитывать принимая решение о любых медицинских манипуляциях.
Питание дня: необходимо отказаться от сладкого и сдобы
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: от любых магических действий — даже гаданий — сегодня необходимо отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, так что можно не принимать их близко к сердцу.
Табу дня: категорически нельзя бездействовать — нужно найти себе хоть какое-то занятие.
Цитата дня: «Сострадание — основа любой морали» (Артур Шопенгауэр).
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