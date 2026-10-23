Астрологический прогноз на 23 октября

Горн / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации нового проекта, какого бы направления — профессионального или бытового — он ни касался.

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Символ дня: горн.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: белый, сиреневый.

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.

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За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: в этот день кишечник будет особенно уязвим, что необходимо учитывать принимая решение о любых медицинских манипуляциях.

Питание дня: необходимо отказаться от сладкого и сдобы

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Магия и мистика дня: от любых магических действий — даже гаданий — сегодня необходимо отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, так что можно не принимать их близко к сердцу.

Табу дня: категорически нельзя бездействовать — нужно найти себе хоть какое-то занятие.

Цитата дня: «Сострадание — основа любой морали» (Артур Шопенгауэр).

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