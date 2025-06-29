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ТСН в социальных сетях

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Война
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Ночная атака РФ по Украине: Польша поднимала в небо истребители

Воздушную тревогу ночью объявляли во всех областях Украины из-за угрозы российских ударных дронов и ракет. Польша регулярно поднимает свои самолеты, когда наблюдаются массированные удары РФ по Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Истребитель

Истребитель / © Associated Press

Самолеты Польши поднимались в воздух в ночь на 29 июня, когда Украина подверглась очередному массированному обстрелу ракетами и дронами из РФ.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

«В связи с нападением Российской Федерации, наносящей удары по объектам на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзная авиация», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что были задействованы все силы и средства. В частности, в воздух были подняты очередные пары истребителей.

Никаких нарушений польского воздушного пространства не было зафиксировано, отметили в Оперативном командовании.

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Украину. Взрывы раздавались в Запорожье, Черщине, Львовщине, Ивано-Франковщине.

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Дата публикации
Количество просмотров
10k
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