Нічна атака РФ по Україні: Польща піднімала у небо винищувачі

Винищувач / © Associated Press

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Літаки Польщі піднімалися у повітря у ніч проти 29 червня, коли Україна зазнала чергового масованого обстрілу ракетами і дронами з РФ.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.

«У зв’язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзна авіація», — повідомили у військовому відомстві.

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Зазначається, що було задіяно всі наявні сили та засоби. Зокрема, у повітря було піднято чергові пари винищувачів.

Жодних порушень польського повітряного простору не було зафіксовано, наголосили в Оперативному командуванні.

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Україну. Вибухи лунали у Запоріжжі, на Черщині, Львівщині, Івано-Франковщині.