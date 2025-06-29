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- Війна
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Нічна атака РФ по Україні: Польща піднімала у небо винищувачі
Повітряну тривогу вночі оголошували у всіх областях України через загрозу російських ударних дронів і ракет. Польща регулярно піднімає свої літаки, коли спостерігаються масовані удари РФ по Україні.
Літаки Польщі піднімалися у повітря у ніч проти 29 червня, коли Україна зазнала чергового масованого обстрілу ракетами і дронами з РФ.
Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.
«У зв’язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзна авіація», — повідомили у військовому відомстві.
Зазначається, що було задіяно всі наявні сили та засоби. Зокрема, у повітря було піднято чергові пари винищувачів.
Жодних порушень польського повітряного простору не було зафіксовано, наголосили в Оперативному командуванні.
Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Україну. Вибухи лунали у Запоріжжі, на Черщині, Львівщині, Івано-Франковщині.