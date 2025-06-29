Три знака Зодиака, которым необходимо доводить до финала все начатые дела

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Содержание Овен Близнецы Дева

Сегодня, 29 июня, делать добрые дела необходимо представителям всех знаков Зодиака, но рем из них очень важно доводить их до финала.

Овен

Овны очень быстро теряют интерес к тому, что делают, и благотворительность в этом смысле — не исключение. Если им кажется, что доброе дело — вот как сегодня — движется медленно, они оставят его ради того, которое, как им кажется, будет более стремительным.

Близнецы

Близнецам, занимающимся благотворительностью, трудно относительно того, что они делают, как с теми, кого они решили облагодетельствовать, так и с самими собой. В этот день им покажется, что результат их действий неудовлетворителен, и они бросят его, оставив своего подопечного ни с чем.

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Дева

Девам, чем бы они ни занимались, все время кажется, что итог их работы недостаточно хорош. Сегодня они так часто будут улучшать свои результаты, что человек, который надеялся на их помощь, рассвирепеют и откажутся от нее, став, тем самым, врагом представителям знак.

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