Магические ритуалы на каждый день: 23-29 июня

Луна / © Credits

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Впрочем, ничего запредельного в них, скорее всего, нет, они — влияние на нас сил природы и нашего собственного подсознания, которое часто дает очень дельные советы и своевременные подсказки, которые помогают справиться с любыми жизненными обстоятельствами. Какие ритуалы астрологи советуют проводить нам в это время — с 23 по 29 июня?

Понедельник 23 июня

Ритуал дня — «Клубок проблем». Для этого мысленно надо взять в руки клубок — желательно, чтобы он был не тугой, а рыхлый — его надо начать разматывать, опуская конец нити в воображаемый глубокий колодец. При этом необходимо вспоминать события, которые привели к нынешней — неопрятной — ситуации, но — в обратном порядке. Когда клубок размотается до конца, нужно посмотреть, что стало ему основой — иногда это небольшой куосок бумаги, который- опять-таки в воображении — необходимо сжечь. Скорее всего, после этого можно будет почувствовать моральное облегчение, а заодно понять, в чем причина проблем и как из них выйти без потерь.

Вторник 24 июня

Духовная практика нынешнего дня состоит в необходимости радоваться, несмотря ни на что, даже если придется делать это через силу. Астрологи предостерегают нас от уныния, которое будет противоречить замыслам высших относительно каждого из нас. Считается, что он никому не дают испытаний не по силам, а, значит, надо не обижаться или злиться, а воспринимать все как должное и находить поводы для радости.

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Среда 25 июня

Ритуал нынешних лунных суток позволяет создать в своем воображении небесный «слепок» будущего события, который в скором времени станет реальностью. Для этого нужно визуализировать желаемое во всех тонкостях и нюансах, представить себе, что все это с нами уже произошло, а затем — «отпустить» во Вселенную, и больше к этой мечте не возвращаться — до тех пор, пока она не сбудется.

Четверг26 июня

Астрологи советуют провести в этот день ритуал «Вредно — полезно». Для этого нужно лечь, успокоиться, положить ладонь на область желудка и начат задавать вопросы относительно того, что нам полезно, а что — нет. В первом случае организм останется спокойным, во втором отреагирует спазмом.

Пятница 27 июня

Можно на астральном уровне избавляться от негативных эмоций — обиды, зла, раздражения, недовольства. Для этого необходимо сосредоточиться на своем организме и осознать, в какой его части возникают спазмы — они и являются источником эмоций. Наблюдая за их зарождением, можно расслабить именно этот орган и таким образом избавиться от них.

Суббота 28 июня

Ритуал нынешнего дня — пение или чтение молитв вслух. Будучи пропетыми или произнесенными, слова приобретают огромную силу и могут изменить жизнь человека, поэтому очень важно с осторожностью отнестись к ому, что будешь петь — молитва в любом случае окажет позитивное влияние.

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Воскресенье 29 июня

День, когда на магическом уровне нужно работать с пищей. Перед тем как поесть, нужно сделать минутную паузу, чтобы дать себе установку: питание должно быть использовано только для поддержания на должном уровне нашего физического тела. Это изволит «не делать из еды культ», то есть, даст возможность избавься от эмоциональной привязки и зависимости от нее.