МАГАТЭ созывает срочное заседание из-за ситуации в Иране

Рафаэль Гросси / © Associated Press

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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси созвал внеочередное заседание Совета директоров из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом Гросси написал в социальной сети X.

«Учитывая чрезвычайную ситуацию в Иране, я созываю экстренное заседание Совета руководителей МАГАТЭ на 23 июня», — говорится в его сообщении.

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В то же время в МАГАТЭ сообщили, что после атак США на три ядерных объекта в Иране, повышение уровня радиации за пределами объектов не зафиксировали.

Напомним, США нанесли массированный авиаудар по ключевым ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении всего ядерного потенциала Ирана.

«Иран должен сейчас заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут намного масштабнее и их будет гораздо легче осуществить. Или наступит мир, или Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем мы наблюдали за последние восемь дней», — сказал американский президент.

Однако в МИДе Ирана заявили только о повреждении объектов.

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Также Тегеран осудил действия США как удар «по мирным ядерным объектам». В Иране также подчеркнули, что Исламская Республика решительно настроена защищать свою территорию.

По словам двух представителей оборонного ведомства и высокопоставленного чиновника Белого дома, администрация Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Иран в течение следующих 48 часов. Пока неясно, возмездие будет направлено на зарубежные или внутренние объекты или на те и другие.

Между тем Йемен официально заявил о вступлении в войну на Ближнем Востоке.