В США неожиданно назвали страны, помогающие Путину воевать

Владимир Путин. / © Associated Press

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Обмен разведывательной информацией между Украиной и США происходит в обоих направлениях. Украинские данные помогают Вашингтону оценивать угрозы на фоне самой опасной международной ситуации безопасности за многие годы.

Об этом заявил глава комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер на Варшавском форуме безопасности, сообщает «Укринформ».

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По словам сенатора, Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию, но сам получает немало данных от украинской стороны. Он подчеркнул, что такое сотрудничество является «улицей с двусторонним движением».

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В то же время Викер заявил, что мир столкнулся с чрезвычайно серьезной угрозой международной безопасности. Он связал ее с действиями России, Китая, Северной Кореи и Ирана, которых назвал «осью агрессии».

По мнению сенатора, эти государства помогают друг другу. Американское чиновник призвал международных партнеров осознать масштабы этого сотрудничества и активизировать совместные ответные усилия.

«Нет сомнений, что они помогают друг другу. Безусловно, Россия не смогла бы поступать так, как она действует в Украине, без помощи Китая; поэтому мы должны осознать это, а следствием такого осознания должна стать активизация усилий со стороны всех сторон», — сказал сенатор.

Напомним, президент США Дональд Трамп вступился за РФ и Китай даже несмотря на их помощь Ирану, с которым воюет Америка. Он заявил, что не верит в сотрудничество стран. В то же время считает, если это происходит, то на очень низком уровне. По его словам, что Пекину и Москве есть что терять. Мол, поэтому если бы помощь Тегерану была, то Штаты «узнали бы очень быстро».

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