Что на самом деле уничтожило неандертальцев: может ли это угрожать современным людям

Что на самом деле уничтожило неандертальцев / © Associated Press

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Ученые из Мичиганского университета предполагают, что наши предки, Homo sapiens, смогли выжить благодаря уловкам. Приблизительно 41 000 лет назад, когда магнитный Северный полюс Земли переместился над Европой, они, вероятно, использовали солнцезащиту, специальную одежду и прятались в пещерах. Это защищало их от вредного солнечного излучения. А вот у неандертальцев, похоже, таких средств не было и исчезли около 40 000 лет назад.

Об этом идет речь в исследовании Мичиганского университета.

Как магнитные изменения повлияли на Землю и ее обитателей

Исследователи обнаружили, что смещение Северного полюса над Европой произошло во время природного процесса изменения магнитных полюсов Земли. Такое случалось около 180 раз в истории планеты. Хотя полное изменение не завершилось, магнитное поле значительно ослабло. Это привело к появлению полярных сияний над большей частью планеты и позволило большему количеству вредного ультрафиолетового излучения достигать Земли из космоса.

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Приблизительно в то же время Homo sapiens начали производить одежду на заказ и чаще использовать охру — минерал с солнцезащитными свойствами при нанесении на кожу. Такое поведение могло способствовать их распространению по Европе и Азии, в то время как популяция неандертальцев сокращалась.

«Мы обнаружили, что многие из этих регионов достаточно тесно связаны с ранней человеческой деятельностью 41 000 лет назад, в частности, с увеличением использования пещер и увеличением использования доисторического солнцезащитного крема», — отметила Агнит Мухопадхай, ведущий автор исследования из Мичиганского университета.

Защитная роль магнитного поля и геомагнитные экскурсии

Магнитное поле Земли образуется движением расплавленных металлов в ее внешнем ядре. Оно создает своего рода «ореол», который защищает планету от космического излучения.

Тем не менее, иногда магнитные полюсы смещаются по своим привычным географическим положениям. Это явление называется «геомагнитными экскурсиями». Новейшее такое событие, известное как экскурсия Лашама, произошло около 41 000 лет назад.

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Мухопадхай вместе с исследовательницей Саней Пановской из Германии создали 3D-реконструкцию геокосмической системы Земли. Они объединили модели магнитного поля, космической плазменной среды и модели полярного сияния, чтобы определить, где заряженные частицы могли проникать через магнитное поле.

Исчезновение неандертальцев и адаптация Homo sapiens

Исследователи обнаружили, что во время экскурсии Лашама магнитное поле Земли ослабло примерно до 10% от текущей силы. Это позволило магнитным полюсам опуститься поближе к экватору, а полярные сияния были видны по всей Европе и в Северной Африке.

3D-модель показала, что период экскурсии Лашама (примерно 41 000 — 39 000 лет назад) совпал с периодами перемен в жизни древних людей. Homo sapiens (современные люди) и неандертальцы сосуществовали в Европе, но около 40 тысяч лет назад неандертальцы исчезли как вид.

По словам Рейвена Гарви, доцента антропологии Мичиганского университета, различия между этими видами, которые могли объяснить исчезновение, десятилетиями были важным антропологическим вопросом. Она считает, что одежда, возможно, была одним из таких факторов. На археологических достопримечательностях, связанных с Homo sapiens, найдены не только скребки для обработки шкур, но и иглы и шила — предметы, связанные с шитьем.

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Одежда, сшитая на заказ, была гораздо теплее и позволяла людям путешествовать дальше в поисках пищи. Также он мог обеспечить защиту от солнечных ожогов, что было очень важно.

Также Homo sapiens, вероятно, увеличили использование охры — природного пигмента. По экспериментальным данным и этнографическим наблюдениям, этот пигмент обладает свойствами солнцезащитного крема. Его повышенное производство и связь с современными анатомически людьми в эпоху Лашама свидетельствуют о том, что она использовалась именно для защиты от солнца.

Предстоящие последствия и изучение жизни на других планетах

Исследователи подчеркивают, что их выводы корреляционны, но предлагают новый взгляд на уже существующие данные. Кроме того, 3D модель позволяет прогнозировать, как такие события могут повлиять на нас в будущем.

«Если бы такое событие произошло сегодня, мы бы увидели полное затмение в нескольких разных секторах. Наши спутники связи не работали бы. Многие из наших телекоммуникационных массивов, которые находятся на земле, серьезно пострадали бы от малейших космических погодных явлений, не говоря уже о влиянии человека, который также играл бы большую роль в нашей повседневной жизни», — сказал исследователь Агнит Мухопадхай.

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Агнит Мухопадхай также подчеркнул, что это исследование показывает: люди могли выживать на планете с сильно отличающейся от современной атмосферой, что важно для поиска жизни на других планетах.

«Многие люди говорят, что планета не может поддерживать жизнь без сильного магнитного поля. Наблюдение за доисторической Землей, и особенно за такими событиями, как это, помогает нам изучать экзопланетную физику с совершенно другой точки зрения. Жизнь была тогда. Но оно было несколько иным, чем сегодня», — отметил он.

Напомним, новые исследования показывают, что неандертальцы могли начать вымирать гораздо раньше, чем считалось.