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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Как устанавливали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион: детали

Генерал полиции рассказал, что именно помогло следствию по делу об убийстве Ирины Фарион выйти на подозреваемого.

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Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
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Убийство Ирины Фарион

В полиции рассказали о том, как вышли на подозреваемого в убийстве Ирины Фарион / © ТСН

Стали известны новые подробности о громком убийстве языковеда Ирины Фарион в июле 2024 года.

Об одном из моментов, который вывел следствие на Вячеслава Зинченко, сообщил для ТСН.ua заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

«Одно видео стало важной зацепкой. Полицейские кадр за кадром проверяли массивы видеозаписей и наткнулись на подозрительного человека, который выходит из Брюховичского леса. У нас не было возможности определить точную дату и время, поскольку в 2024 году происходили веерные отключения электроэнергии. И именно эту камеру видеонаблюдения невозможно было синхронизировать. Но интуиция не подвела. Мы «зацепились» за этого человека. Сопоставили это изображение с записью с другой камеры, которая работала автономно и содержала доступные временные параметры и другие сведения, позволявшие сопоставлять отдельные эпизоды между собой», — сообщил генерал Небытов.

И продолжил: «С помощью частных и камер «Безопасного города» оперативники отследили, как по дороге он сел в маршрутку. Внимание привлек яркий принт на футболке. Куда он ушел из этой маршрутки? Чтобы узнать это, отработали все пути: проверили каждую камеру и каждого свидетеля. Задача — подтвердить время и остановку, на которой вышел молодой человек, чтобы дойти к своей арендованной квартире (в дальнейшем установили, что аренду он оплатил своей картой). Проследили путь из квартиры в лес, у которого десятки входов и выходов — отработали каждый.

Суд первой инстанции приговорил Зинченко к пожизненному заключению. Фото: Уголовная полиция

Суд первой инстанции приговорил Зинченко к пожизненному заключению. Фото: Уголовная полиция

Один-единственный кадр, который оперативник выделил из потока видео, стал ключом к установлению подозреваемого. Одно мгновение, которое не пропустил внимательный анализ. Именно так работают опыт и знание».

Далее Небытов отмечает: «Мы увидели молодого человека, который выходил из леса в день убийства, но уже в панаме и велоочках. Парень заходил в лес в футболке и шортах, переодевался там и шел на лавку под домом Фарион. Потом обратно в лес и выходил снова в футболке и шортах. Лес ему был нужен, чтобы сменить одежду. Мы запечатлели на видео, что подозреваемый проходил и изучал этот путь несколько дней подряд. Мы установили и опросили всех людей, видевших в тот день Ирину Фарион, а также молодого человека в одежде с длинным рукавом в июльскую жару. И тут случилось кое-что, что можно назвать случайностью. Один из свидетелей заранее сфотографировал молодого человека, потому что тот привлек его внимание своим видом и постоянно сидел на скамейке у подъезда, словно кого-то ожидал».

По его словам, дальше события развивались так: «Мы обратились к обществу с этим фото, но никакой информации не получили. Помогли «ноги оперативника» и внимательность и профессионализм полицейского, просматривавшего обычные видео с городских камер. Вот мы установили человека. Но дальше нужно ответить на десятки вопросов: была ли он во Львове? Где он проживал? Каков был его маршрут? Мог ли он находиться у места преступления? Что делал до и после него? Откуда взялось оружие? Что происходило с вещами? Где могли остаться следы? По этому делу было проведено более 1500 допросов и 92 экспертизы. За каждой цифрой стоит колоссальная работа сотен людей: уголовного розыска, уголовного анализа, следователей, криминалистов, экспертов, сотрудников СБУ, прокуроров и других подразделений, привлеченных к расследованию».

Как уточняет Небытов, на оперативниках лежал поиск человека по минимальной начальной информации.

«Они работали с местом преступления, свидетелями, видео, информационными массивами. Уголовный анализ помог увидеть связь между разрозненными фрагментами информации. Криминалисты и эксперты отвечали на вопросы, которые невозможно решить только оперативным путем. Следователи процессуально закрепляли результаты этой работы. Оперативная версия должна была превратиться в доказательство. Но задержать человека — это только один этап. После этого начинается не менее сложная работа: нужно доказать каждое обстоятельство преступления надлежащими и допустимыми доказательствами. Потому проверяли буквально все. В частности, эксперты подтвердили, что мужчина на фотографиях и задержанный — один и тот же человек. Исследовали биологические следы, обнаруженные на скамейке и кресле у дома Ирины Фарион. Баллистическая экспертиза установила характеристики оружия и расстояние, с которого был произведен выстрел — около двух метров. Также установили, где этот человек покупал одежду для маскировки», — рассказывает Небытов.

По его словам, отдельно анализировались цифровые следы, поисковые запросы, переписка, материалы, которые изучал задержанный и другие данные, имевшие значение для установления мотива и обстоятельств подготовки преступления.

«В итоге оперативная версия должна была превратиться в доказательную базу, уже оцениваемую судом. 24 июля 2024 года мы уже знали обоснованно подозреваемого. Чтобы задержать его, оставалось лишь подкрепить эти данные доказательствами и процессуальными действиями», — уточняет он.

Резюмируя, отмечает: «Мы не знали, что ждет нас за дверью. В Днепре оперативники установили дом, в котором жил подозреваемый. Мы не знали, есть ли в квартире оружие. Не знали, заминирована ли она. Не знали, может ли человек сопротивляться или попытаться совершить самоубийство. Поэтому 24 июля к вечеру наши группы реагирования были уже готовы и ждали сигнала. Задержание решили осуществить в светлое время суток. 25 июля бойцы КОРД задержали 18-летнего молодого человека. С момента убийства прошло шесть суток. Мы искали не того, кто был похож на убийцу. Мы искали убийцу».

Убийство Ирины Фарион — что известно

Языковед и общественный деятель Ирина Фарион была ранена 19 июля 2024 года во Львове выстрелом в голову на улице Масарика во Львове. В тот же день поздно вечером Ирина Фарион умерла в результате ранения.

Через несколько дней после этого правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра.

Во время одного из судебных заседаний Зинченко пытался повеситься с помощью футболки, но судебная охрана помешала этому.

Дочь Ирины Фарион публично выражала требования наказать Зинченко пожизненным лишением свободы, мать Зинченко выражала личную уверенность, что сын будет оправдан и его отпустят.

Зинченко в суде во время оглашения приговора. Фото: Уголовная полиция

Зинченко в суде во время оглашения приговора. Фото: Уголовная полиция

Суд первой инстанции признал 20-летнего Вячеслава Зинченко (суды длились полтора года) виновным в убийстве Ирины Фарион и назначил ему пожизненное лишение свободы. Согласно законодательству, Зинченко имеет право обжаловать этот приговор в апелляционной и кассационной инстанциях. Он стал одним из двух самых молодых украинцев, приговоренных к пожизненному заключению.

Напомним, ранее сообщалось о том, как расследовали убийство Ирины Фарион. Стали известны детали того, как разыскивали подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.

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