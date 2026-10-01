Как расследовали убийство Ирины Фарион: генерал раскрыл секретные подробности

Суд признал 20-летнего Вячеслава Зинченко виновным в убийстве Ирины Фарион и назначил ему пожизненное лишение свободы / © ТСН

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Отдельно о теперь уже приговоренном к пожизненному заключению за убийство Ирины Фарион Вячеславе Зинченко в комментарии для ТСН.ua рассказал заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, который тогда был откомандирован во Львов и руководил процессом установления личности стрелка и его розыском.

Андрей Небытов отмечает, что среди фактов есть 10, о которых он считает необходимым высказаться.

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«Суд объявил приговор по делу об умышленном убийстве языковеда Ирины Фарион. Во время открытого заседания материалы дела стали публичными и все желающие имели возможность исследовать доказательства и обстоятельства совершения этого преступления. Но я хочу остановить ваше внимание именно на том, как правоохранители устанавливали личность подозреваемого и собирали доказательства по этому делу», — говорит он.

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И продолжает: «Львов, 2024 год. 19 июля. В 19:22 неизвестный стреляет на улице Масарика в языковеда и бывшего народного депутата Ирину Фарион. Она умирает в больнице. 21 июля Национальная полиция Украины публикует фото и видео молодого человека, подозреваемого в причастности к преступлению — возрастом около 20 лет, в характерной одежде. 25 июля в Днепре полицейские задерживают вероятного убийцу — жителя Днепропетровщины 2006 года рождения».

Осужденный 1 октября 2026 года к пожизненному лишению свободы 20-летний Вячеслав Зинченко слушает приговор. Фото ТСН. / © ТСН

Кроме того, он замечает: «Резонансное преступление всколыхнуло всю страну. Медиа, соцсети, миллионы людей следили за его раскрытием. Напряжение достигало пика. Каждая деталь, каждая новая зацепка вызывали волну предположений, которые могли навредить оперативной работе на тот момент. Обидно, что люди с большой аудиторией в соцсетях, но в большинстве своем не разбираясь в следственно-оперативной работе, не имея нужного образования и опыта, высказывали свое «экспертное» мнение. А куда без него, оно же такое «важное» и «нужное». Но большей частью для лайков».

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По данным Небытова, для раскрытия и установления всех обстоятельств этого убийства Нацполиция провела сотни следственно-оперативных мероприятий, 92 экспертизы, более 1500 допросов людей, в том числе близкого круга потерпевшей и подозреваемого. «Сразу после раскрытия этого преступления мы снова увидели в Сети советы, наставления, „профессиональные» мысли разнообразных «специалистов»: «Хороший парень», «Физиогномика этого человека не может совершать преступление», «Спортсмен, футболист», «У него отец воюет, он не мог этого сделать», «Светлый, сильный сын защитника Украины». Эти высказывания подвергали сомнению доказательную базу и нивелировали работу всей правоохранительной системы», — говорит он.

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Вместе с тем, отмечает: «За годы своей работы я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда общественное восприятие человека существенно отличалось от того, что устанавливали правоохранители и суд. Видел идеализацию подозреваемых/обвиняемых, совершивших жестокие преступления. Ибо труднее всего поверить в ту правду, которая разрушает твой привычный мир. Но мы должны следовать фактам. Вот только 10 из них. Обращаю ваше внимание, что я не делаю акцента на показаниях фигуранта, его эмоциях, поведении. Только факты».

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Общается ли каждый парень в Telegram в российских экстремистских группах и обсуждает свои намерения в радикально настроенных кругах? Сложно представить, что каждая «будущая звезда футбола» через Google ищет и мониторит место жительства Ирины Фарион.



Или каждый юноша для своего карьерного роста ищет, загружает и изучает материалы, связанные с терроризмом, конспирацией, допросами, оружием и способами сокрытия информации. Среди них:

Русская кухня. Азбука «Домашнего терроризма». Секретные инструкции ЦРУ и КГБ Камский В.А Защита личной информации в интернете, смартфоне и компьютере. Руководство революционного террора. Искусство допроса. Как добиться признания вины. Методические рекомендации Главного управления МВД РФ в Москве по раскрытию хищений (мошенничеств и краж), совершенных с использованием средств телефонной связи и сети. Также задержанный изучал механизмы действия детонатора и электронного таймера.

Какой «турист» едет во Львов и гуляет не по памятникам культуры, а по маршруту убийцы: из арендованной квартиры к месту совершения преступления? При этом меняет адреса своего жительства во Львове и уничтожает сумку с вещественными доказательствами.

Каждый «талантливый студент» заказывает пистолет с переработкой под стрельбу боевыми патронами, а через сайт бесплатных объявлений покупает коллиматор и саундмодератор, не правда ли? Подыскивает на форумах мастера по переработке оружия, спрашивает, сколько будет стоить переработка пистолета, который он пытался доработать самостоятельно, но у него не получилось.

Конечно, каждый парень заказывает в онлайн-магазинах (в каких именно — установлено) одежду, как у фигуранта убийства — те же футболку, панаму и столь известные белые велоочки. А потом все это упаковывает и отправляет по почте из Днепра во Львов на свое имя. Просто так «совпало».

Парня видит свидетель примерно в 19:20. В жару длинный рукав и широкие брюки, в руках предмет, похожий на пистолет. Свидетель слышит выстрел, после чего мужчина бежит в сторону арки. Еще один свидетель в то же время видит парня и бегство после выстрела. То же мы видим на камерах видеонаблюдения.

По результатам баллистического исследования, выстрел был произведен с расстояния около двух метров. Кроме молодого парня в тот момент, по словам свидетелей, возле Ирины Фарион никого не было.

Подозреваемый использовал средства конспирации, однако вывод эксперта однозначен: мужчина на фото, сделанном соседкой Ирины Фарион, и задержанный — один и тот же человек.

Отдельное значение для следствия имели заметки и отложенные сообщения в Telegram подозреваемого, которые он планировал послать родителям: «Пока все устраивают митинги, пишут «филологический фронт ах*ел», «прочь из политеха», а потом мирно расходятся, я, тихо улыбаясь, точил нож, после чего сделал то, чего хотели. Я санитар этого общества. Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают и это даст возможность скосить срок. Я выбрал путь, значит, буду идти до конца»

«Я от вас скрывал не потому что я кретин-отморозок, которого завербовали как лоха, а потому, что я их люблю, и переживаю из-за вашей безопасности, так и я в большей безопасности, если вы об этом не знаете. Я вас люблю, не отворачивайтесь от меня, я для вашей безопасности это скрывал»

По словам Небытова, именно подсудимого видели на скамейке и кресле у подъезда Ирины Фарион, когда он следил за языковедом. «Исследовав каждый сантиметр скамейки и кресла криминалисты обнаружили биологические следы, которые, по выводам экспертиз, содержали запоховые следы и ДНК парня, «который не мог этого сделать». Но ведь сделал», — отмечает Небитов.

Резюмируя, он добавил: «Онлайн-«детективы», психологи и конспирологи хайпуют на резонансном убийстве, страшной человеческой трагедии и пытаются представить себя как специалистов, не имея реального представления о методологии раскрытия преступлений и сбора вещественных доказательств. Даже некоторые бывшие правоохранители не смогли пройти мимо и не высказать свое мнение, забыв, что для настоящего специалиста существует правило: не давать оценок, если не знаешь материалов и обстоятельств дела. Следует учитывать, что после лет вне системы, особенно в условиях стремительного развития технологий и новых методологий, профессиональные знания быстро теряют актуальность. Итак, не становитесь теми, кто громко кричит «не читал, но осуждаю». Поэтому прежде, чем делать выводы о резонансном расследовании, следует отделять факты от предположений — и помнить, что за каждым доказательством стоит профессиональная, кропотливая, нелегкая работа следователей, оперативников, экспертов, прокуроров».



Напомним, ранее сообщалось о том, что во время оглашения приговора Зинченко скрестил руки и ноги. На суд Зинченко привезли под усиленной охраной, чтобы предотвратить неожиданные события.

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