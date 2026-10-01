Притворялась беременность и вырезала ребенка из живота подруги: жуткая история приговоренной к казни

Тейлор Паркер. Фото: Департамент уголовного правосудия штата Техас

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В США Тейлор Рене Паркер почти десять месяцев убеждала своего парня и окружающих, что беременна. Когда выдуманную историю уже было невозможно поддерживать, она убила свою 21-летнюю беременную знакомую Рейган Мишель Симмонс-Хэнкок и похитила её нерождённую дочь.

ТСН.ua собрал всю известную информацию о Тейлор Паркер, а также о мотивах преступления и смертном приговоре, вынесенном американке.

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Преступление произошло 9 октября 2020 года в Нью-Бостоне, штат Техас. Впоследствии Паркер была признана виновной и приговорена к смертной казни. Эта история также легла в основу документального фильма Netflix «Материнский инстинкт».

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Придумала, что беременна, и месяцами поддерживала этот обман

Как отметило издание People, Паркер была матерью двоих детей от предыдущих отношений. Первого ребенка она родила в 2009 году, когда ей было 17 лет, от своего тогдашнего парня Дональда Уайтсайда. Впоследствии они расстались, а Паркер начала отношения с Томми Вакеси, за которого позже вышла замуж. В 21 год она родила от него сына.

После вторых родов Паркер решила сделать стерилизацию. Примерно через полтора года после операции у Паркер началось кровотечение. В ходе обследования врачи обнаружили кисту правого яичника и внематочную беременность в левой маточной трубе. По словам врача Кристофера Мейсона, медики решили провести гистерэктомию — удалить матку, а также обе маточные трубы и правый яичник.

Как указано в судебных документах, согласие на операцию дал тогдашний супруг Паркер — Томми Вакеси. Проснувшись, Паркер «взбесилась и спросила, почему (Вакеси, — Ред.) не разбудил её, чтобы она могла принять это решение».

Брак с Вакеси закончился разводом в 2017 году. В следующем году Паркер вышла замуж во второй раз — за Хантера Паркера, однако уже в 2019-м они расстались. В том же году она начала встречаться с Уэйдом Гриффином, которому впоследствии и сообщила о якобы наступившей беременности.

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Согласно материалам судебного дела, женщина рассказывала ему неправду о различных подробностях своей жизни. В частности, она утверждала, что является наследницей компании по производству сиропов и должна получить многомиллионное наследство. Также она говорила о намерении приобрести недвижимость стоимостью 4,7 млн долларов.

В январе 2020 года Паркер сообщила Гриффину, что якобы беременна их общим ребёнком. На самом деле беременности не было.

В последующие месяцы женщина прилагала значительные усилия, чтобы скрыть обман. Она носила под одеждой подушку и силиконовый накладной живот, демонстрировала якобы результаты УЗИ, публиковала посты о беременности в социальных сетях и устроила специальную фотосессию.

Паркер даже устроила вечеринку по случаю объявления пола будущего ребенка и сообщила близким, что ждёт девочку.

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Впрочем, родственники Гриффина начали замечать несоответствия. В частности, в одном из документов, которые показывала Паркер, была указана неверная дата — 2016 год. Женщина объяснила это опечаткой.

Подозрения усилились, когда истек указанный ею срок родов. Паркер говорила, что должна родить в сентябре 2020 года, однако продолжала притворяться беременной и в октябре.

5 октября она сообщила Гриффину, что роды якобы не удалось начать из-за сообщения о заминировании больницы. А уже 9 октября она сказала мужу, что едет рожать в больницу в Оклахоме и что он сможет встретиться с ней позже.

Однако в больницу Паркер не поехала.

Убийство беременной Рейган Симмонс-Хэнкок

В то утро Паркер отправилась в дом Рейган Мишель Симмонс-Хэнкок в Нью-Бостоне. Женщины были знакомы: после ухода из кадрового агентства Паркер занималась фотографией, а Симмонс-Хэнкок наняла её, чтобы та сфотографировала её свадьбу.

Впоследствии они продолжили общаться.

На момент нападения Рейган было 21 год. Она находилась примерно на 35-й неделе беременности и ждала вторую дочь. Дома вместе с ней был её трёхлетний ребёнок.

Согласно материалам судебного дела, около 7:30 утра Паркер напала на Симмонс-Хэнкок. Жертва пыталась спастись, однако нападающая продолжала наносить ей удары.

Впоследствии судебно-медицинская экспертиза выявила на теле погибшей 113 ран и 39 травм, нанесенных тупым предметом.

После этого Паркер вскрыла живот беременной женщины и извлекла нерожденного ребенка вместе с плацентой и пуповиной.

Рейган скончалась. Её тело позже обнаружила мать, которая сообщила об этом правоохранительным органам. Трехлетняя дочь погибшей во время нападения находилась в доме. Её нашли живой и физически невредимой.

Как Тейлор Паркер разоблачили после совершения преступления

Паркер не удалось уехать далеко. Менее чем через два часа после убийства её автомобиль остановил патрульный за превышение скорости и опасное вождение. На коленях у Паркер лежал ребёнок.

Женщина сообщила сотруднику правоохранительных органов, что родила примерно 35 минут назад и направляется в больницу. Её вместе с младенцем срочно доставили в медицинское учреждение.

Девочку по имени Бракслинн спасти не удалось — в больнице констатировали её смерть.

Поведение самой Паркер вызвало подозрения у медицинского персонала. Она отказывалась от осмотра, и врачи в конце концов установили, что женщина не рожала. Вскоре её арестовали.

Прокуроры назвали возможный мотив

Судебный процесс над Тейлор Паркер начался в сентябре 2022 года. В ходе процесса сторона обвинения пыталась установить, почему женщина в течение нескольких месяцев поддерживала версию о несуществующей беременности, а в итоге пошла на убийство.

Сама Паркер не давала показаний, поэтому непосредственно о своём мотиве не объясняла.

Прокуроры утверждали, что одним из главных мотивов могло быть желание сохранить отношения с Уэйдом Гриффином. По версии обвинения, Паркер боялась потерять мужа и пыталась доказать близким, которые уже сомневались в её беременности, что она действительно родила ребёнка.

Сам Гриффин в суде заявил, что не знал об обмане. По его словам, Паркер каждый раз находила объяснения, когда он начинал задавать вопросы, и предъявляла документы, которые должны были подтверждать её слова.

Он также высказал предположение, что поведение Паркер могло быть связано с её желанием сохранить их отношения, однако отметил, что точно не знает причины её поступка.

Что говорили эксперты о состоянии Паркера

В ходе судебного процесса и рассмотрения вопроса о наказании стороны привлекли нескольких экспертов, которые оценивали психическое состояние Тейлор Паркер. Их выводы различались: одни говорили о нарушениях в работе мозга и определенных личностных чертах, тогда как другие не увидели оснований говорить о конкретном психическом заболевании.

Невролог Сиддхартха Надкарни, выступавший на стороне защиты, лично осмотрел Паркер и проанализировал результаты исследований её мозга. По его словам, в складках мозга были заметны промежутки, которые могли свидетельствовать об атрофии — потере мозговой ткани. Особое внимание он уделил лобным и височным областям, связанным, в частности, с контролем поведения, эмоций и принятием решений.

Надкарни заявил, что у Паркера наблюдается дисфункция лобной доли мозга. По его мнению, выявленные нарушения могли влиять на способность контролировать импульсы и сдерживаться перед принятием определенных решений. Он также сослался на результаты электроэнцефалографии, которые, по его словам, показали ненормальную или замедленную работу нескольких участков мозга.

В то же время другие специалисты не выявили психического заболевания, которое могло бы объяснить преступление Паркер. Судебный психолог Майкл Арамбула, который изучал материалы дела, но лично с женщиной не встречался, заявил, что искал признаки психического расстройства, которые могли бы объяснить ее поведение. Однако, по его оценке, действия Паркер свидетельствовали о последовательном выполнении заранее подготовленного плана.

Арамбула также высказал предположение, что Паркер могла обладать чертами, характерными для расстройств личности кластера B. В то же время он подчеркнул, что не мог официально поставить ей такой диагноз, поскольку лично её не обследовал.

Психиатр Эдвард Грипон, который дважды встречался с Паркер, также не выявил у неё нарциссического, антисоциального, истерического или пограничного расстройства личности. В то же время он отмечал, что у неё были отдельные признаки, которые могли соответствовать смешанному расстройству личности, но их было недостаточно для постановки одного конкретного диагноза.

Свою оценку представил и психолог Тимоти Проктор, который лично встречался с Паркер и проводил стандартизированные психологические тесты. По его заключению, у женщины были «психопатические черты», среди которых он называл патологическую лживость и манипулятивность. Также эксперт говорил об антисоциальных чертах, ссылаясь на её безответственность, пренебрежение другими людьми, нарушение правил и отсутствие угрызений совести.

Приговорили к смертной казни

В суде во время заключительных речей прокурор Келли Крисп призвала присяжных приговорить Паркер к смертной казни, подчеркнув, что она представляет опасность для общества. Как сообщает CBS News, обвинение продемонстрировало присяжным фотографию с места преступления, на которой Симмонс-Хэнкок лежала на полу в крови.

Защита, в свою очередь, заявила, что близкие Паркер замечали признаки того, что её беременность могла быть вымышленной, однако не вмешались. По его словам, когда ситуация начала выходить из-под контроля, рядом с ней «не было ни одной защитной сетки».

В октябре 2022 года присяжные признали Тейлор Паркер виновной в убийстве, за которое законодательство Техаса предусматривает возможность смертной казни. В ноябре того же года ей был вынесен смертный приговор.

Паркер пыталась обжаловать решение суда. Однако в 2025 году её приговор оставили в силе. В мае 2026 года Верховный суд США отказался пересматривать дело Паркер.

В настоящее время она находится в камере смертников в Техасе. Дата её казни пока не назначена.

Напомним, ранее в США в последний момент была приостановлена казнь женщины, приговоренной к смертной казни за жестокое убийство, совершенное более 30 лет назад. Через несколько часов Верховный суд США отменил это решение о приостановке.

Впоследствии стало известно, что 50-летней Кристи Пайк, осуждённой за убийство, удалось выжить после двух смертельных инъекций.

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