Застрелили посреди ночи: что известно об убийстве владельца известного футбольного клуба

Илиан Филипов / © Facebook

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В Болгарии в городе Пловдив застрелили известного предпринимателя Илияна Филипова, который владел футбольным клубом «Ботев» (Пловдив). Убийство произошло в ночь на среду, 30 сентября, на территории, принадлежавшей бизнесмену.

Об этом сообщило издание The Independent.

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По предварительным данным, Филипова застрелили около 01:00 по местному времени. После убийства правоохранители перекрыли основные въезды и выезды из Пловдива. Районный прокурор города Ваня Христева заявила, что следствие проверяет все возможные версии и зацепки.

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Что известно об Илияне Филипове

Илиян Филипов родился 31 марта 1973 года в Пловдиве. Он получил образование по специальности «Машиностроение», а впоследствии стал одним из двух соучредителей и владельцев компании PIMK.

PIMK является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний Болгарии и, по данным Euronews, входит в десятку крупнейших в Европе. Холдинг объединяет восемь компаний, а его деятельность охватывает грузовые и железнодорожные перевозки, строительство, экспедирование грузов, недвижимость, бетонные заводы и карьеры.

В июне прошлого года Филипов стал владельцем футбольного клуба «Ботев» (Пловдив), который выступает в высшем дивизионе чемпионата Болгарии.

Напомним, ранее мы сообщали, что на придорожной стоянке во Франции таможенники остановили автомобиль, в багажнике которого обнаружили расчлененное тело пропавшей 25-летней бразильской модели Ларисы С. За рулем находился ее бывший парень, которого сразу задержала полиция.

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