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Застрелили посреди ночи: что известно об убийстве владельца известного футбольного клуба
Ночное убийство известного бизнесмена всколыхнуло болгарский Пловдив. Погибший Илиян Филипов владел крупным транспортным бизнесом и футбольным клубом.
В Болгарии в городе Пловдив застрелили известного предпринимателя Илияна Филипова, который владел футбольным клубом «Ботев» (Пловдив). Убийство произошло в ночь на среду, 30 сентября, на территории, принадлежавшей бизнесмену.
Об этом сообщило издание The Independent.
По предварительным данным, Филипова застрелили около 01:00 по местному времени. После убийства правоохранители перекрыли основные въезды и выезды из Пловдива. Районный прокурор города Ваня Христева заявила, что следствие проверяет все возможные версии и зацепки.
Что известно об Илияне Филипове
Илиян Филипов родился 31 марта 1973 года в Пловдиве. Он получил образование по специальности «Машиностроение», а впоследствии стал одним из двух соучредителей и владельцев компании PIMK.
PIMK является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний Болгарии и, по данным Euronews, входит в десятку крупнейших в Европе. Холдинг объединяет восемь компаний, а его деятельность охватывает грузовые и железнодорожные перевозки, строительство, экспедирование грузов, недвижимость, бетонные заводы и карьеры.
В июне прошлого года Филипов стал владельцем футбольного клуба «Ботев» (Пловдив), который выступает в высшем дивизионе чемпионата Болгарии.
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