Чем растворить волосы в трубах: сантехник научил простому способу

Чем растворить волосы в трубах / © pexels.com

Реклама

Рассказываем, чем растворить волосы в трубах, как прочистить слив подручными средствами и в каких случаях домашних методов уже недостаточно.

Почему волосы так сильно забивают трубы

Сами по себе волосы не исчезают в воде. Попав в слив ванны или душевой кабины, они могут зацепиться за неровности, решетку или элементы сифона.

Реклама

К нему постепенно присоединяются мыльный налет, кожный жир, косметика и другие мелкие загрязнения. Так небольшой клубок со временем превращается в пробку, через которую вода проходит все медленнее.

Реклама

Поэтому при первых признаках проблемы лучше не ждать, пока слив перекроется полностью.

Как прочистить трубу от волос горячей водой

Если вода еще проходит, но гораздо медленнее, начать можно с горячей воды. Она не способна буквально растворить сами волосы, однако помогает размягчить жировые и мыльные отложения, удерживающие их внутри слива.

Медленно залейте слив очень горячей водой, а затем проверьте, улучшился ли сток.

Важно учитывать материал канализационных труб: для пластиковых систем лучше избегать кипящей воды, если производитель труб не допускает такой температуры.

Реклама

Сода и уксус для прочистки слива

Еще один популярный домашний способ — сода с уксусом. Лучше всего он подходит для небольшого засорения, когда волосы смешались с мылом и другими отложениями.

Пригодятся:

примерно 150 г пищевой соды;

половина стакана столового уксуса;

горячая вода.

Сначала промойте слив горячей водой. Затем засыпьте внутрь соду и оставьте примерно на 10–15 минут. После этого осторожно влейте уксус.

После завершения реакции промойте трубу большим количеством горячей воды.

Реклама

Следует понимать, что сода с уксусом не всегда справятся с плотным клубком волос. Такой способ больше помогает ослабить загрязнение вокруг него. Если волосы находятся близко к сливному отверстию, их эффективнее вытащить механически.

Как прочистить слив содой и солью

Для загрязненного слива можно пробовать еще одну простую смесь.

Возьмите:

200 г пищевой соды;

200 г соли;

горячую воду.

Соль и соду перемешайте и засыпьте непосредственно в слив. Затем осторожно добавьте горячую воду и оставьте средство действовать на несколько часов. Удобно делать это вечером, когда ванной уже никто не будет пользоваться.

Утром тщательно промойте слив горячей водой.

Этот способ в первую очередь помогает бороться с мыльными и жировыми наслоениями, которые делают волосяную пробку более плотной.

Что делать, если волосы не растворяются

Если вода почти не проходит, домашние смеси могут оказаться недостаточно эффективными. В таком случае волосы лучше не пытаться протолкнуть еще глубже, а вытащить.

Снимите решетку слива и проверьте, видны ли засоры. Волосы можно осторожно достать пинцетом, специальным пластиковым крючком или гибкой спиралью для очищения слива.

Если пробка расположена более глубоко, используют вантуз или сантехнический трос. Иногда достаточно также очистить сифон, на котором накапливается значительная часть мусора.

После механического удаления волос трубу следует хорошо промыть водой.

Помогает ли Coca-Cola прочистить трубы

В бытовых советах нередко рекомендуют Coca-Cola из-за содержащихся в напитке кислот. Она может в определенной степени влиять на налет, но рассчитывать на нее как на эффективное средство именно для растворения плотной пробки из волос не стоит.

Если засор серьезный, механическая очистка или специальное средство для канализационных труб будет значительно более практичным решением.

Чем растворить волосы в канализации, если домашние способы не помогли

Для сложных засоров существуют специальные средства для прочистки труб, предназначенные для органических загрязнений. Перед использованием обязательно прочтите инструкцию и убедитесь, что средство подходит для вашего типа труб.

Не следует смешивать разные средства для прочистки между собой или добавлять в бытовую химию уксус или другие вещества. Такие смеси могут вызвать опасную химическую реакцию.

Если же вода вообще перестала сходить, засор постоянно возвращается или проблема возникла далеко от сливного отверстия, лучше обратиться к сантехнику.

Как предотвратить появление волос в сливе

Проще всего не бороться с большой пробкой, а не давать ей образоваться. Для этого установите на слив мелкую сеточку или специальный улавливатель для волос.

После душа убирайте волосы с решетки, не дожидаясь, пока они попадут внутрь. Также периодически промывайте слив горячей водой, чтобы на стенках меньше накапливались мыло и жир.

Несколько минут такой профилактики могут избавить от необходимости разбирать сифон или прочищать трубу тросом.

FAQ

Чем растворить волосы в трубах?

Для небольшого засорения можно попробовать горячую воду, соду с уксусом или соду с солью. Они помогают ослабить мыльные и жировые отложения вокруг волос. Если образовалась плотная волосяная пробка, эффективнее вытащить ее механически с помощью крючка, спирали или сантехнического троса или воспользоваться специальным средством для труб в соответствии с инструкцией.

Как прочистить слив в ванной от волос?

Сначала снимите решетку и вытяните все волосы, к которым можно добраться пинцетом или специальным крючком. Затем промойте слив горячей водой. Если вода все равно сходит медленно, можно использовать вантуз или гибкую спираль для прочистки. При глубоком или сильном засорении может потребоваться очищение сифона или сантехнический трос.

Новости партнеров

Новости партнеров