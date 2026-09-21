Зачем опытные хозяйки кладут губку для посуды в стиральную машину: простой трюк

Зачем класть губку в стиральную машину / © pexels.com

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Особенно актуален этот трюк может быть для тех, у кого дома живет кот или собака. Шерсть часто крепко держится на свитерах, брюках, пледах и другой одежде и не всегда полностью исчезает даже после стирки.

Зачем класть губку в стиральную машину

Секрет состоит в структуре обыкновенной пористой губки. Пока барабан вращается, он двигается вместе с бельем и постоянно контактирует с тканью.

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В результате часть волос, шерсти, ворса и других мелких частиц, отделившихся от вещей, может задержаться на поверхности губки. После завершения стирки ее достаточно достать и очистить.

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Конечно, ожидать, что одна губка соберет всю шерсть, не стоит. Но как простой дополнительный способ сделать вещи чище этот бытовой трюк может пригодиться.

Какую губку лучше использовать

Для такой стирки подойдет чистая губка без остатков средства для мытья посуды. Особое внимание следует обратить на жесткий абразивный слой.

Если он груб и может цеплять ткань, его лучше снять и оставить только пористую мягкую часть. Так меньше риск появления затяжек или повреждения деликатных вещей.

Не стоит брать старую кухонную губку, которой уже долго мыли посуду. Для барабана лучше выделить отдельную чистую губку и использовать ее только для стирки.

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Когда этот лайфхак особенно полезен

Попробовать способ можно при стирке вещей, на которых хорошо заметна шерсть домашних животных. Чаще это темная одежда, джинсы, домашние вещи, пледы и ткани, к которым легко прилипает ворс.

Если же одежда буквально покрыта шерстью, лучше сначала убрать ее часть роликом или щеткой, а уж потом отправлять вещи в машинку.

Губка в этом случае будет не основным средством очищения, а дополнительным помощником во время стирки.

Важный нюанс, о котором часто забывают

Не нужно рассчитывать, что губка заменит фильтр стиральной машины. Часть волос и ворса все равно может остаться в барабане, на резиновой манжете или попасть в систему слива.

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Поэтому после стирки следует осматривать барабан и резиновый уплотнитель, а фильтр машинки — регулярно очищать в соответствии с рекомендациями производителя.

Саму губку после использования также нужно достать, убрать из нее собранную шерсть и хорошо промыть.

Простой кухонный предмет не творит чуда, но может стать полезным помощником в борьбе с волосами и шерстью на вещах. А для владельцев пушистых домашних любимцев такой трюк точно стоит взять на заметку.

FAQ

Зачем класть губку для посуды в стиральную машину?

Губку кладут в барабан, чтобы во время стирки она помогала собирать часть волос, шерсти домашних животных и отделяющихся от одежды ворса. Пористая поверхность контактирует с вещами и может удерживать часть этих загрязнений.

Как убрать шерсть из одежды во время стирки?

Перед стиркой желательно убрать избыток шерсти роликом или щеткой. Во время самого цикла можно использовать чистую мягкую губку без грубого абразивного слоя, которая поможет собрать часть волосков и ворса. После завершения стирки следует также проверить барабан и резиновую манжету и убрать оставшуюся шерсть.

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