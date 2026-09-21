Навіщо досвідчені господині кладуть губку для посуду в пральну машину: простий трюк

Навіщо класти губку в пральну машину / © pexels.com

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Особливо актуальним цей трюк може бути для тих, у кого вдома живе кіт або собака. Шерсть часто міцно тримається на светрах, штанах, пледах та іншому одязі й не завжди повністю зникає навіть після прання.

Навіщо класти губку в пральну машину

Секрет полягає у структурі звичайної пористої губки. Поки барабан обертається, вона рухається разом із білизною та постійно контактує з тканиною.

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У результаті частина волосся, шерсті, ворсу та інших дрібних частинок, які відокремилися від речей, може затриматися на поверхні губки. Після завершення прання її достатньо дістати й очистити.

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Звісно, очікувати, що одна губка збере абсолютно всю шерсть, не варто. Але як простий додатковий спосіб зробити речі чистішими цей побутовий трюк може стати у пригоді.

Яку губку краще використовувати

Для такого прання підійде чиста губка без залишків засобу для миття посуду. Особливу увагу варто звернути на жорсткий абразивний шар.

Якщо він грубий і може чіпляти тканину, його краще зняти та залишити тільки м’яку пористу частину. Так менший ризик появи затяжок або пошкодження делікатних речей.

Не варто брати стару кухонну губку, якою вже довго мили посуд. Для барабана краще виділити окрему чисту губку й використовувати її тільки для прання.

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Коли цей лайфгак особливо корисний

Спробувати спосіб можна під час прання речей, на яких добре помітна шерсть домашніх тварин. Найчастіше це темний одяг, джинси, домашні речі, пледи та тканини, до яких легко прилипає ворс.

Якщо ж одяг буквально вкритий шерстю, краще спочатку прибрати її частину роликом або щіткою, а вже потім відправляти речі в машинку.

Губка в цьому разі буде не основним засобом очищення, а додатковим помічником під час прання.

Важливий нюанс, про який часто забувають

Не потрібно розраховувати, що губка замінить фільтр пральної машини. Частина волосся та ворсу однаково може залишитися в барабані, на гумовій манжеті або потрапити до системи зливу.

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Тому після прання варто оглядати барабан і гумовий ущільнювач, а фільтр машинки — регулярно очищати відповідно до рекомендацій виробника.

Саму губку після використання також потрібно дістати, прибрати з неї зібрану шерсть і добре промити.

Простий кухонний предмет не творить дива, але може стати корисним помічником у боротьбі з волоссям та шерстю на речах. А для власників пухнастих домашніх улюбленців такий трюк точно варто взяти на замітку.

FAQ

Навіщо класти губку для посуду в пральну машину?

Губку кладуть у барабан, щоб під час прання вона допомагала збирати частину волосся, шерсті домашніх тварин і ворсу, які відділяються від одягу. Пориста поверхня контактує з речами та може затримувати частину цих забруднень.

Як прибрати шерсть з одягу під час прання?

Перед пранням бажано прибрати надлишок шерсті роликом або щіткою. Під час самого циклу можна використати чисту м’яку губку без грубого абразивного шару, яка допоможе зібрати частину волосків і ворсу. Після завершення прання варто також перевірити барабан та гумову манжету і прибрати шерсть, що залишилася.

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