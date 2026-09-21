Леся Нікітюк з сином попозувала в обіймах: який вигляд має однорічний Оскар зараз

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

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Українська ведуча Леся Нікітюк вперше за тривалий час показала підрослого сина Оскара.

Зараз хлопчику вже трошки більше року. Проте знаменитість досі ретельно оберігає його від публічного життя і майже не показує у фотоблогу. Лише робить винятки і ділиться таким милим контентом з фокусом на гумор.

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Так у сториз Леся показала Оскара у кумедному вбранні мухомора. А згодом показала малюка у себе на руках в оточенні дітей і дорослих, але привернула увагу своїм виразом обличчя.

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«М — матір», — лаконічно підписала кадр Нікітюк.

Син Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з сином / © instagram.com/lesia_nikituk

До слова, Леся Нікітюк народила у червні минулого року. Батько Оскара — військовослужбовець Дмитро Бабчук. Ведуча заручилася з молодшим на 9 років чоловіком під час зимової відпустки у Карпатах. А про роман стало відомо 2024 року зі спільного контенту.

Про укладення шлюбу пара поки що не повідомляє. Все тому, що обидва не люблять афішувати особисте життя.

Нагадаємо, нещодавно акторка Міла Сивацька вперше стала мамою. У неї народилася донечка в одному з пологових за кордоном. Новоспечена матуся вже показала повністю обличчя донечки і розсекретила її ім’я.

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