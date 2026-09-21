Китайський J-36 знову помітили в небі: що відомо про новітній винищувач КНР

Китайський винищувач J-36 / © Фото з відкритих джерел

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У Китаї знову помітили перспективний винищувач шостого покоління J-36 під час випробувального польоту. Літак у майбутньому може отримати бойову лазерну систему потужністю щонайменше 100 кВт.

Про це пише Defense Express.

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J-36 — масивний тридвигунний стелс-літак без хвостового оперення. Його довжина становить близько 22 метрів, а маса перевищує 50 тонн.

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Наразі у випробуваннях можуть брати участь до п’яти прототипів J-36. Вони мають помітні конструктивні відмінності, що свідчить про тестування різних конфігурацій літака.

Дата публікації 18:14, 21.09.26 Кількість переглядів 17 Китайський винищувач J-36 помітили на випробуваннях

Останнім часом з’явилися й нові деталі про проєкт. Зокрема, 15 вересня продемонстрували конструктивний макет J-36, а на виставці в Пекіні поруч із зображеннями літака показали бортову лазерну систему.

Над створенням такої зброї та її інтеграцією у винищувач працює Китайська корпорація авіаційної промисловості AVIC. У китайських соціальних мережах також поширюється рекламний плакат із деякими характеристиками системи.

Згідно з ним, маса лазерного комплексу становитиме близько 360 кг. Потужність на плакаті вказана як «*00 кВт», що може означати показник від 100 кВт і вище.

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Такий лазер потенційно дозволить J-36 виконувати роль повітряної платформи протиповітряної оборони та перехоплювати безпілотники й крилаті ракети без застосування традиційних боєприпасів.

Для порівняння, американські бойові лазери наземного та корабельного базування наразі переважно мають потужність у десятки кіловат. Серійний американський комплекс Locust X3 має потужність 30 кВт, а корабельна система HELIOS — 60 кВт із перспективою збільшення до 150 кВт.

Показник у 100 кВт також заявлено для ізраїльської системи Rafael Iron Beam 450. Водночас розробники не уточнюють, чи йдеться про потужність кожного окремого лазера, чи про сумарний показник двох систем.

Таким чином, у разі успішної інтеграції бойового лазера J-36 може отримати можливості, які суттєво відрізнятимуть його від нинішніх бойових літаків.

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На «китайській Зоні 51» помітили таємничу зброю

Раніше на секретній авіабазі Малан у китайському Сіньцзяні, яку порівнюють з американською Зоною 51, помітили нові експериментальні літаки та безпілотники. Експерти припускають, що Китай може вже випереджати США у розробці частини стелс-систем нового покоління.

Однією з найзагадковіших розробок став великий двомоторний безпілотник WZ-X, який зафіксували на супутникових знімках бази. За оцінками експертів, його можуть використовувати для тривалої висотної розвідки та спостереження.

Дальність польоту WZ-X оцінюють приблизно у 12 тисяч миль, а робочу висоту — понад 60 тисяч футів. За габаритами безпілотник може бути співставним з американським стелс-бомбардувальником B-2.

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