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«Дуже поганий знак»: нардеп заявив, що знайшов «прослушку» у своєму авто
Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що виявив у своєму автомобілі пристрій для прослуховування.
Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко стверджує, що знайшов у своєму автомобілі пристрій для прослуховування.
Про це нардеп повідомив у соцмережах.
«Я знайшов прослушку в своїй машині. Показую, як воно все виглядає. Вже викликав поліцію і точно буду з цим розбиратись», — заявив Гончаренко.
За словами політика, факт стеження за народним депутатом та членом міжнародної делегації є «дуже поганим знаком». Він запевнив, що не залишить цей інцидент поза увагою і планує надати йому максимального розголосу на всіх можливих майданчиках.
«Я буду про це говорити в Раді, на ТСК і обовʼязково в ПАРЄ. Якщо хтось думав, що може на мене таким чином тиснути. То розчарую, бо з тиском в мене все добре», — додав депутат.
Раніше мер Львова Садовий заявив, що в його службовому авто знайшли «прослушку».