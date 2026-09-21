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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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127
Час на прочитання
1 хв

«Дуже поганий знак»: нардеп заявив, що знайшов «прослушку» у своєму авто

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що виявив у своєму автомобілі пристрій для прослуховування.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко

Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко стверджує, що знайшов у своєму автомобілі пристрій для прослуховування.

Про це нардеп повідомив у соцмережах.

«Я знайшов прослушку в своїй машині. Показую, як воно все виглядає. Вже викликав поліцію і точно буду з цим розбиратись», — заявив Гончаренко.

За словами політика, факт стеження за народним депутатом та членом міжнародної делегації є «дуже поганим знаком». Він запевнив, що не залишить цей інцидент поза увагою і планує надати йому максимального розголосу на всіх можливих майданчиках.

«Я буду про це говорити в Раді, на ТСК і обовʼязково в ПАРЄ. Якщо хтось думав, що може на мене таким чином тиснути. То розчарую, бо з тиском в мене все добре», — додав депутат.

Раніше мер Львова Садовий заявив, що в його службовому авто знайшли «прослушку».

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