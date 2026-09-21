Хвороба Альцгеймера припиняє бути невиліковною: вчені говорять про перелам

Хвороба Альцгеймера / © Getty Images

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Дослідження хвороби Альцгеймера та деменції переживають важливий переламний момент. За останні роки з’явилися препарати, здатні помірно сповільнювати прогресування хвороби на ранніх стадіях, а вчені дедалі більше уваги приділяють профілактиці та ранній діагностиці.

Про це йдеться у Всесвітньому звіті про хворобу Альцгеймера за 2026 рік, пише Science Alert.

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Його автори зазначають, що можливість повного лікування наразі залишається далекою, однак перспективи боротьби з захворюванням сьогодні значно ширші, ніж раніше.

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У звіті нинішній етап досліджень порівнюють з онкологією 1990-х років, коли перші методи лікування раку були ще недосконалими, але стали основою для майбутніх комбінованих терапій, персоналізованої медицини та раннього втручання.

Частину випадків деменції можна відтермінувати

За даними досліджень, до 45% випадків деменції потенційно можна запобігти або відтермінувати, якщо протягом життя знижувати вплив 14 факторів ризику.

Серед них — високий артеріальний тиск, депресія, недостатня фізична активність, куріння, діабет, надмірне вживання алкоголю і підвищений рівень холестерину.

Це особливо важливо з огляду на прогнози, за якими до 2050 року кількість людей з деменцією у світі може сягнути 139 мільйонів. Навіть невелике відтермінування початку когнітивних порушень потенційно може скоротити кількість випадків на мільйони.

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З’явилися перші препарати, які впливають на перебіг хвороби

Важливою подією стало схвалення препаратів донанемаб і леканемаб. Вони стали першими повністю схваленими ліками, які продемонстрували здатність помірно сповільнювати прогресування ранньої стадії хвороби Альцгеймера, а не лише боротися з її симптомами.

Водночас серед науковців немає повної згоди щодо того, наскільки значним є клінічний ефект цих препаратів. Дослідження показують, що вони можуть по-різному діяти на різних пацієнтів.

За останнє десятиліття кількість препаратів від деменції, які перебувають у розробці, зросла приблизно на 40%. Наразі вчені вивчають 158 потенційних методів лікування у межах 192 клінічних випробувань у різних країнах світу.

Головна проблема — рання діагностика

Одним із ключових викликів залишається своєчасне виявлення захворювання. Нові препарати можуть бути найкориснішими саме на ранніх стадіях, однак багато людей не проходять необхідну діагностику або не знають про можливість участі у клінічних дослідженнях.

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Одним з перспективних напрямів можуть стати аналізи крові, здатні виявляти біомаркери деменції. Проте такі методи ще необхідно перевірити на великих групах населення, щоб з’ясувати, наскільки точно вони можуть визначати ранні ознаки когнітивних порушень.

Автори звіту наголошують: науковий прогрес уже дає підстави для оптимізму, однак наступним завданням стане забезпечення доступу пацієнтів до ранньої діагностики, сучасного лікування та клінічних випробувань.

Нагадаємо, тривалий час науковці вважали, що вибір робочої руки — це лише біологічна дрібниця. Проте сучасні дослідження доводять, що мозок шульги має унікальну «проводку», яка забезпечує нестандартне мислення і швидші реакції.

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