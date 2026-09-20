Біг / © Credits

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Якщо хочеться ясніше мислити та покращити настрій, може бути достатньо всього 10 хвилин дуже повільного бігу.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

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Попередні дослідження вже показували, що фізичні вправи помірної інтенсивності можуть позитивно впливати на когнітивні функції. Однак нова робота свідчить, що подібний ефект можливий навіть під час бігу в темпі, який лише трохи перевищує швидкість ходьби.

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Дослідження провели науковці Університету Цукуби в Японії. У ньому взяли участь 24 здорові людини, середній вік яких становив трохи більше 20 років.

Учасники бігли на біговій доріжці протягом 10 хвилин зі швидкістю від 3 до 6 км/год. Це відповідає дуже низькій інтенсивності фізичного навантаження — приблизно 35% від максимального споживання кисню.

Для порівняння учасники також проходили контрольний сеанс відпочинку без фізичних вправ.

Що відбувалося з мозком

Під час дослідження науковці стежили за активністю префронтальної кори головного мозку — ділянки, пов’язаної з виконавчими функціями, мисленням, емоціями, поведінкою та регуляцією настрою.

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Зміни оцінювали за допомогою приладу, який відстежує зміни кровотоку, насиченого киснем, у мозку.

Після 10 хвилин повільного бігу активність у префронтальних ділянках мозку зросла.

Щоб перевірити виконавчі функції, дослідники використали так званий ефект Струпа. Це тест, під час якого людині потрібно назвати колір написаного слова, хоча саме слово позначає інший колір. Наприклад, слово «червоний» може бути написане синім кольором.

Результати показали, що після повільного бігу учасникам потрібно було менше часу для подолання так званої інтерференції Струпа. Це свідчило про швидшу обробку інформації мозком.

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Повільний біг також вплинув на настрій

Учасники також повідомили про покращення настрою після тренування.

Дослідники звернули увагу на вертикальні рухи голови вгору-вниз, які виникають під час бігу. Виявилося, що їхня інтенсивність була пов’язана зі змінами настрою.

Автори дослідження припустили, що зв’язок між прискоренням руху голови та покращенням настрою може бути одним із механізмів, завдяки якому навіть дуже повільний біг позитивно впливає на психічний стан.

«Це відкриття щодо взаємозв’язку між прискоренням голови та покращенням настрою може бути одним із основних механізмів, завдяки якому дуже повільний біг сприяє психічному здоров’ю», — зазначили дослідники.

За їхніми словами, результати можуть заохочувати людей залишатися фізично та розумово активними навіть за допомогою дуже легких фізичних навантажень.

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