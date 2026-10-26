Не тільки інфаркт: що буде, якщо не лікувати високий тиск

Артеріальна гіпертензія є основною причиною передчасної смерті у світі / © Credits

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Причин, що призводять до підвищення АТ, відомо багато: гіпертонічна хвороба, захворювання нирок, ендокринні захворювання, прийом деяких медикаментів, отруєння, пізній токсикоз вагітних тощо.

Про це пише видання egeszsegkalauz.

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Нелікований високий артеріальний тиск (артеріальна гіпертензія) призводить до ураження життєво важливих органів і є головною причиною передчасної смерті.

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Підступність високого тиску в тому, що до появи ускладнень більшість людей його не відчувають або просто нехтують першими симптомами (наприклад, головним болем).

Основні ускладнення

Інфаркт міокарда (в умовах, що склалися, судини серця не впоралися зі своєю забезпечувальною функцією, серце залишилося без кисню).

Інсульт (судина головного мозку не витримала високого тиску і лопнула, в результаті чого у тканинах головного мозку сформувалася гематома, порушилося кровопостачання мозку).

Серцева недостатність (серцево-судинна система «втомилася», компенсаторні механізми виснажилися і викривилися, настала декомпенсація). За такої декомпенсації починають страждати всі органи.

Заходи профілактики

Відмова від куріння

Регулярні фізичні навантаження

Обмеження вживання солі

Зменшення вживання алкоголю

Раніше повідомлялося, що раціон із достатньою кількістю фруктів та овочів може бути важливим складником турботи про серцево-судинну систему. Професор і фахівець із серцево-судинних ризиків Хосе Абеллан-Алеман назвав п’ять фруктів, які сам обирає для різноманітного харчування. Більше про це читайте в новині.

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