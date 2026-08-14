Скільки води треба пити, щоб знизити високий артеріальний тиск: що про це говорять лікарі

Скільки води пити за гіпертонії / © www.freepik.com/free-photo

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Вода необхідна організму для нормальної роботи серця, судин, нирок та інших систем. Проте твердження, що певна кількість випитої води здатна швидко знизити високий артеріальний тиск, потребує уточнення. У сучасних рекомендаціях немає універсальної норми води, яку потрібно випити саме для зниження тиску. За гіпертонії значно важливіше підтримувати нормальне зволоження організму та не замінювати водою призначене лікарем лікування.

Скільки води потрібно пити щодня

Для здорових дорослих орієнтиром можуть бути загальні потреби організму в рідині. За даними Національних академій США, добова потреба в загальній кількості рідини становить близько 2,7 л для жінок і 3,7 л для чоловіків. Важливо, що це не кількість звичайної води, яку потрібно випити: показник включає рідину з усіх напоїв та їжі.

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Тому змушувати себе випивати кілька літрів чистої води лише через підвищений тиск не варто. Потреба в рідині залежить від температури повітря, фізичної активності, харчування, віку та стану здоров’я.

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У спеку або під час активних фізичних навантажень організм втрачає більше рідини, тому потреба у воді зростає. Водночас людям із певними захворюваннями серця або нирок кількість рідини може бути необхідно обмежувати — це питання слід узгоджувати з лікарем.

Чи може вода знизити тиск

Якщо людина відчуває спрагу або втратила багато рідини, її відновлення важливе для нормальної роботи організму. Але вода не є ліками від гіпертонії.

Сучасні рекомендації щодо контролю артеріального тиску роблять акцент на комплексному підході: здоровому харчуванні, зменшенні кількості натрію, достатній фізичній активності, контролі маси тіла, обмеженні алкоголю та, за потреби, медикаментозному лікуванні.

Особливо важливо звернути увагу на сіль. Надлишок натрію може сприяти підвищенню тиску, тому заміна солоних продуктів на менш солоні та дотримання принципів DASH-харчування мають набагато більше значення для довгострокового контролю тиску, ніж спроби випити додаткову склянку води.

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Чому не потрібно пити воду великими порціями

Помилково вважати, що чим більше води випити за короткий час, тим швидше нормалізується тиск. Такий підхід не має доведеної користі для лікування гіпертонії.

Краще рівномірно пити протягом дня, орієнтуючись на спрагу та індивідуальні рекомендації лікаря. Надмірне вживання води також не є безпечним: організм має обмежену здатність виводити зайву рідину.

Якщо людина вже приймає препарати від тиску, не можна самостійно скасовувати або змінювати їхню дозу, замінюючи таблетки водою чи іншими домашніми методами.

Що справді допомагає контролювати тиск

Підтримувати нормальний рівень артеріального тиску допомагає не один окремий продукт чи напій, а система щоденних звичок. Варто контролювати кількість солі в раціоні, частіше обирати овочі та фрукти, цільнозернові продукти, джерела корисних жирів і білка, підтримувати здорову масу тіла та регулярно рухатися. Також важливо не зловживати алкоголем і стежити за показниками тиску. Саме такі зміни входять до актуальних рекомендацій щодо профілактики та лікування гіпертонії.

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Коли високий тиск потребує термінової допомоги

Не варто намагатися «збити» дуже високий тиск великою кількістю води. Якщо показник після повторного вимірювання становить понад 180/120 мм рт. ст., це потребує термінової медичної оцінки. Якщо одночасно з дуже високим тиском з’явилися біль у грудях, задишка, слабкість або оніміння, порушення зору чи мовлення, необхідна невідкладна допомога.

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