Обприскайте цим помідори та огірки: чому ці народні засоби є ефективними проти фітофтори та пероноспорозу

ФІтофтора на помідорах

Реклама

У серпні городники часто стикаються з проблемою фітофторозу на томатах та пероноспорозу на огірках. Водночас багато, що використання деяких підживлень захищає рослини від хвороб, хоча вони не є фунгіцидами. Багато хто згадує досвід старшого покоління, яке успішно рятувало врожай підручними засобами — настоєм роверяку, кислим молоком, содою та золою. За цим стоїть чітке наукове обґрунтування.

Чому ці народні засоби працюють проти хвороб

Справа в тому, що збудники фітофторозу та пероноспорозу «люблять» кислу реакцію на поверхні листя. Саме тому регулярне обприскування популярним монофосфатом калію, який має кислий розчин з показником близько 4,5 pH, фактично створює ідеальні умови для розвитку та стимуляції фітофтори в кінці літа. Щоб стримати хворобу, потрібно діяти навпаки — використовувати м’які лужні розчини, які є безпечними для культур, але згубними для грибків.

Реклама

Для захисту врожаю можна використовувати кілька ефективних лужних засобів.

Реклама

Першим таким засобом є зольний розчин . Для його приготування потрібно взяти 1 літр золи на 10 літрів води, настояти кілька годин і профільтрувати. У цей розчин категорично не потрібно додавати кефір чи інші кисломолочні продукти, але для кращого утримання на листі можна додати трохи зеленого мила.

Другим варіантом є кальцинована сода. Їх беруть у кількості однієї столової ложки на 10 літрів води. Вона містить натрій, проте не має шкідливих хлоридів, а для покращення ефекту в неї також додають зелене або господарське мило.

Чому деякі спеціальні стимулятори врожаю також ефективні проти хвороб

Після застосування деяких спеціальних засобів для стимуляції врожаю томати та огірки також повністю не хворіють на фітофтороз й пероноспороз. Секрет криється в тому, що такі препарати, як «Мальтамін», а також «Тандем» і «Біодженик», мають м’яку лужну реакцію. Вони чудово працюють як профілактика проти фітофтори, мучнистої роси та пероноспорозу, одночасно живлячи рослини без будь-якої шкоди. Для догляду достатньо розвести 15 мл препарату на 10 літрів води.

Новини партнерів