У двигуні Boeing, в якому "висмоктало" пасажира в ілюмінатор, виявили несподівану знахідку

Небезпечний інцидент стався через несправність двигуна / © Associated Press

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Під час рейсу Ryanair із Салонік до Меммінгена пасажир отримав серйозні травми після того, як уламки пошкодженого двигуна вибили ілюмінатор літака. Двигун проходив ультразвукову перевірку в травні, але тоді жодних несправностей не виявили.

Попередні висновки представлені на сайті агентства.

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Інцидент стався 10 липня, невдовзі після зльоту з Греції. За попереднім звітом американської Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB), у правому двигуні літака зламалася лопатка вентилятора. Уламки пробили корпус двигуна та пошкодили вікно салону.

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Ключовою деталлю звіту є виявлення в двигуні решток птахів, зокрема пір’я. Пташині рештки були зафіксовані на передній частині маслорадіатора, на тязі дверей реверсу тяги та на нижній частині корпусу вентилятора двигуна.

Проблеми почалися після того, як екіпаж отримав попередження про сильну вібрацію двигуна. Пілоти зменшили потужність і здійснили перевірки. Спочатку вібрація припинилася, тому літак продовжив набирати висоту на автопілоті.

Однак згодом вібрація знову посилилася, після чого екіпаж почув гучний удар. Пілоти оголосили аварійну ситуацію та почали зниження.

Інцидент в літаку — деталі пригоди у Ryanair

Пасажира літака Ryanair ледь не засмоктало у вікно літака під час польоту. Пасажири рейсу розповіли місцевим ЗМІ, що чоловік кілька хвилин висів головою назовні літака, поки іншим пасажирам не вдалося затягнути його назад до салону.

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Дані відстеження польоту показують, що літак перебував у повітрі близько 10 хвилин, коли раптово втратив 2700 метрів висоти. Пасажири розповіли, що чули «якийсь вибух».

Представник грецької лікарні повідомив, що 61-річний громадянин Сербії проходить лікування.

«Його дружина близько п’яти хвилин тримала його за ноги, щоб його не витягнуло назовні», — сказав лікар Міхаліс Яннакос.

У своїй заяві Ryanair повідомила, що рейс, який 10 липня прямував із грецьких Салонік до німецького Меммінгена, повернувся до аеропорту невдовзі після зльоту через те, що під час польоту зруйнувалося пасажирське вікно.

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