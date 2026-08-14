Гучний російський проєкт Орбана опинився під загрозою: Мадяр згортає «угоду століття»

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр поставив під сумнів угоду, укладену його попередником Віктором Орбаном, про розширення потужностей між Угорщиною та ядерною компанією РФ «Росатом» в галузі ядерної енергетики.

Про це повідомляє Politico.

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Екстремальна спека та посуха призвели до рекордно низького рівня води в Дунаї, скоротивши виробництво електроенергії на угорській атомній електростанції «Пакш» до 10%. Ця АЕС зазвичай постачає близько третини електроенергії країни.

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«Ці плани були прийняті, незважаючи на те, що атомні електростанції, які не працюють із замкнутою системою охолодження та настільки піддаються впливу навколишнього середовища, у світі більше не будуються», — сказав Мадьяр.

Реакція Росії на відмову Угорщини від будівництва нових реакторів

Тим часом генеральний директор «Росатому» Олексій Ліхачов заявив, що «Росатом» не отримав жодних запитань від нового уряду Угорщини. Він запевнив, що атомна компанія продовжує будівництво двох нових реакторів на АЕС «Пакш».

За його словами, підготовка бетону для 5-го блоку завершена більш ніж на 80 відсотків, а на 6-му блоці роботи просуваються. Він заявляє, що компоненти реактора вже виготовляються.

«Ми готові до діалогу», — сказав Ліхачов.

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Що кажуть в Угорщині

Втім, Мадьяр заперечив твердження Росії. Згідно з початковим контрактом, «Пакш-2» мала запрацювати до 2024 року. За словами прем’єра, об’єкти, про які говорить РФ, більше схожі не на реактори, а на склади та «два великі бетонні котловани». Угорщина витратила на них приблизно 2,8 мільярда євро.

«Я не бачу, щоб вони дотримувалися контракту», — сказав Мадяр.

Мадяр додав, що уряд проводить повний огляд проєкту, включаючи його фінансування та механізми охолодження.

Додамо, що Орбан уклав угоду щодо «Пакш-2» у Москві ще у 2014 році. Він фактично передав «Росатому» дозвіл на розширення двох реакторів за підтримки російського державного фінансування на суму до 10 мільярдів євро. Два роки по тому він назвав це «угодою століття».

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