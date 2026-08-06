Пекельна спека відступає: синоптик назвав дату похолодання

Собака. / © pixabay.com

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В Україні вже кілька днів триває сильна спека. Місцями стовпчики термометрів показують позначки, що наближаються до майже 40°. Втім, незабаром у регіонах стане свіжіше.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

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Синоптик попередив, що 6 та 7 серпня Україну накриє пік африканської спеки. У деяких регіонах температура повітря може сягнути +40°C. Водночас окремих областях вдень очікується +35-38°C, а вночі -+21-23°C.

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Водночас така аномальна спека може завершитися різкою зміною погоди. За словами Постриганя, зіткнення гарячих і холодних повітряних мас часто провокує сильні грози, зливи, град і шквалистий вітер. Уже зараз на синоптичних картах фіксують активний холодний атмосферний фронт, який поступово наближається з Європи.

У п’ятницю, 7 серпня, атмосферний розділ почне проявлятися по заходу нашої країни. Атмосферний тиск падатиме, збільшиться хмарність. Зіткнення різних за властивостями повітряних мас стане «поштовхом» для розвитку гроз, злив, граду та шквалів. На зміну розпеченому повітрю надійде більш прохолодне з акваторії Балтійського моря. Температурний фон піде на спад», — наголосив синоптик.

Уже в суботу, 8 серпня, спека почне відступати. Завдяки грозовим дощам повітря стане свіжішим: нічна температура ще залишатиметься високою — +18-23°C, але удень очікується більш комфортна погода з показниками +25…+30°C.

Нагадаємо, метеоролог Віталій Шпиг вважає, що очікуються кардинальні кліматичні зміни в Україні. З його слів, екстремальна спека до +40°C і вище вже не буде винятковим явищем і через глобальне потепління такі температури повторюватимуться щороку. Він називає це «новою реальністю» у найближче десятиліття.

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