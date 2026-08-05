"+35 у вагоні, думала, помру": спека перетворила потяги УЗ на пекло — українці масово скаржаться

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До України повернулася нестерпна спека, а разом із нею скарги пасажирів «Укрзалізниці» про пекельні умови перевезення. Українці стверджують, що у старих вагонах відсутні кондиціонери, а вікна забиті наглухо. За їхніми словами, така ситуація спостерігається як у потягах, які курсують по Україні, так і у вагонах міжнарожних перевезень.

Що відбувається у вагонах «Укрзалізниці», як це коментують у компанії і скільки днів ще буде триматися аномальна спека — читайте у статті ТСН.ua.

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«Думала, помру»: українці масово скаржаться на пекельну спеку у потягах УЗ

Пасажири української залізниці масово скаржаться на пекельні умови у вагонах. У Threads вони залишають десятки гнівних коментарів. Одна із користувачок із ніком shymonli розповіла про свою подорож потягом 157К Київ — Івано-Франківськ. За словами дівчини, у вагоні було +35 градусів. Пасажири обливалися потом. Ба більше, вікна зачинені, вони без ручок, а провідники продавали гарячу воду.

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«Цей потяг — це тупо знущання над людьми і ставлення до пасажирів, як до скота Не кажіть про війну, до війни були і гроші, і час оновити склад вагонів. Діти обливаються потом, люди червоні і мокрі. +35 у вагоні точно», — написала вона.

Інші дописувачі залишили свої враження від потягів «Укрзалізиці». Деякі із них подорожували із маленькими дітьми.

«Їхали в Хельм і хоча був типу „кондиціонер“ але то скоріш просто дуйка. Толку особливо не було Я пішла просто намочила холодною водою рушнички і поклали їх собі на ноги та на живіт.

Сьогодні в фейсбуці дівчина з двома маленькими виставила відео, де вона худенька обливається потом, просто мокра вся навскрізь, діти червоні як томати теж мокрі, в неї на руках і вони в дитячому вагоні, де просто ад. Як можна так знущатися за гроші, я не розумію.

Це ви ще не їхали поїздом з Житомира до Львова в жару. Я ох**** за 12 годин.

Також зараз їдимо з Дніпра до івано-франківська, то в нас то саме, а ще і туалети не працюють! Я маю дитину тягнути через вагони».

Це треш, знущання над людьми. Поїзд Хелм-Харків, вартість квитка 3800, на вулиці 31, в середені мабуть ще більше, вгадайте що: ніякий кондиціонер не працює, можна просто вмерти прям в потязі».

Також ситуація у потягу Трускавець — Київ. За словами однієї із пасажирки, вони їхали 10 годин без кондиціонеру, хоча в квитках він був зазначений. Щоб хоч якось охолдитися, як вона стверджує, люди стояли в коридорах біля вікон.

«Коли пишу невдоволений коментар, мені пишуть люди: дякуйте, що взагалі маєте можливість їздити укразалізницею, війна закінчиться тоді щось кажіть. Ну що його казать таким людям?», — написала mariia__kolesnikova.

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Українці обурені та звинувачують компанію, що замість того, щоб покращити сервіс обслуговування, виправдовується війною.

«Ви буквально написали мої думки щодо війни, це у нас „класичне“ виправдання Мені теж дуже шкода, що УЗ зазнає руйнувань, але і корупція є і дуже велика», — зазначила nataliboykova.

Що кажуть в «УЗ»

У залізничній компанії відреагували на десятки скарг про пекельну спеку у вагонах. Там пояснили, якщо потяг стоїть на кордоні, то система кондиціонування не працює.

«А що каже поїзна бригада? Можливо через те, що Ви стоїте на кордоні? На стоянках вони не працюють, після Ковеля працюватиме в штатному режимі», — відповіли одній користувачці.

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Відповідаючи на інші скарги, у компанії порадили пасажирам купувати квитки на ті потяги, у яких зазначено наявність конциціонера.

Аномальна спека накрила Україну

Тим часом аномальна спека тримається в Україні. За прогнозами метеорологів, 5 серпня у більшість регіонів України очікується суха спекотна погода, а в окремих областях температура повітря підніметься до +40 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко наголосила, що найближчі три дні Україна буде однією з найспекотніших країн Європи. Вона почне відступати уже 7 серпня, починаючи від заходу. Увечері 7 серпня очікується дощ із грозою, а з 8 серпня настане довгоочікувана прохолода.

Небезпечні симптоми під час спеки

Через високу температура повітря може виникнути перегрів. Такі симптоми, як судоми, дезорієнтація та непритомність — є ознаками небезпечного стану. Він вимагає негайного виклику швидкої допомоги.

Якщо людина не втрачала свідомість, їй можна допомогти самотужки. Для цього слід спершу перенести її в прохолодне місце, зняти зайвий одяг та охолодити тіло за допомогою води — протерти або збризнути її.

У ситуаціях, коли людина втратила свідомість, слід провести короткий огляд, негайно викликати швидку допомогу та контролювати стан постраждалого до приїзду медичних працівників.

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