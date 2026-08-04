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Ці симптоми під час спеки можуть бути смертельно небезпечними: лікарка закликала діяти негайно
Лікарка назвала небезпечні ознаки перегріву, які не можна ігнорувати.
Судоми, дезорієнтація та непритомність під час спеки є ознаками небезпечного стану, який вимагає негайного виклику швидкої допомоги. Водночас у разі легкого перегріву постраждалому можна допомогти самостійно, проте медикаменти давати суворо заборонено.
Про це в ефірі «День.LIVE» повідомила сімейна лікарка Олександра Мельничук.
Як зазначила сімейна лікарка Олександра Мельничук, якщо людина лише злегка перегрілася і при цьому не втрачала свідомість, у неї немає судом чи проблем із координацією, їй можна допомогти самотужки. Для цього слід спершу перенести її в прохолодне місце, зняти зайвий одяг та охолодити тіло за допомогою води — протерти або збризнути її.
За словами лікарки, якщо людина притомна, нормально дихає і може ковтати, дайте їй прохолодної води. Жодних ліків давати не можна — це заборонено. Після допомоги просто поспостерігайте за людиною, адже відпочинок у прохолодному місці зазвичай швидко ставить на ноги.
«Якщо все-таки у людини є порушення свідомості, судоми, порушення координації, то це вже невідкладний медичний стан, який потребує виклику екстреної бригади допомоги, або звернення на приймальне відділення. Тобто це вже потребує саме медичної допомоги. І тут працюють уже загальні правила: огляду і серцево-легеневої реанімації», — пояснила сімейна лікарка.
У ситуаціях, коли людина втратила свідомість, слід провести короткий огляд, негайно викликати швидку допомогу та контролювати стан постраждалого до приїзду медичних працівників.
Нагадаємо, літня спека змушує кондиціонер працювати майже без перепочинку, а рахунки за електроенергію невпинно зростають. Однак хороша новина полягає у тому, що зробити квартиру чи будинок комфортнішими можна й без дорогого ремонту чи нової техніки.