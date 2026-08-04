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IBF призначила чемпіонський бій за пояс, від якого відмовився Усик
Британець Мозес Ітаума та хорват Філіпп Хргович позмагаються за вакантний титул IBF у надважкій вазі.
Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила бій за пояс у надважкій вазі, який звільнив українець Олександр Усик.
Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.
За вакантний титул IBF у надважкій вазі позмагаються британець Мозес Ітаума та хорват Філіпп Хргович. Поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2 у Лондоні.
Зазначимо, що раніше IBF санкціонувала бій за вакантний пояс між Ітаумою та кубинцем Френком Санчесом. Однак суперник Мозеса змінився.
Санчес залишається офіційним претендентом на пояс, але пішов на угоду і боксуватиме з переможцем бою Ітаума — Хргович.
"Ми заплатили Санчесу трохи грошей. Сказали: хто б не виграв, ти не залишишся в програші та отримаєш нагоду боксувати за титул з переможцем", — розповів промоутер Френк Воррен.
Раніше повідомлялося, що Джошуа здобув перемогу брутальним нокаутом, двічі побувавши в нокдауні.
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