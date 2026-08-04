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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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114
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IBF призначила чемпіонський бій за пояс, від якого відмовився Усик

Британець Мозес Ітаума та хорват Філіпп Хргович позмагаються за вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Мозес Ітаума — Філіпп Хргович

Мозес Ітаума — Філіпп Хргович / instagram.com/queensberrypromotions

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила бій за пояс у надважкій вазі, який звільнив українець Олександр Усик.

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

За вакантний титул IBF у надважкій вазі позмагаються британець Мозес Ітаума та хорват Філіпп Хргович. Поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2 у Лондоні.

Зазначимо, що раніше IBF санкціонувала бій за вакантний пояс між Ітаумою та кубинцем Френком Санчесом. Однак суперник Мозеса змінився.

Санчес залишається офіційним претендентом на пояс, але пішов на угоду і боксуватиме з переможцем бою Ітаума — Хргович.

"Ми заплатили Санчесу трохи грошей. Сказали: хто б не виграв, ти не залишишся в програші та отримаєш нагоду боксувати за титул з переможцем", — розповів промоутер Френк Воррен.

Раніше повідомлялося, що Джошуа здобув перемогу брутальним нокаутом, двічі побувавши в нокдауні.

Також ми розповідали, що Ф'юрі повернувся на ринг і розбив екссуперника Володимира Кличка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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