IBF призначила чемпіонський бій за пояс, від якого відмовився Усик

Мозес Ітаума — Філіпп Хргович / instagram.com/queensberrypromotions

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Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила бій за пояс у надважкій вазі, який звільнив українець Олександр Усик.

Про це повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions.

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За вакантний титул IBF у надважкій вазі позмагаються британець Мозес Ітаума та хорват Філіпп Хргович. Поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2 у Лондоні.

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Зазначимо, що раніше IBF санкціонувала бій за вакантний пояс між Ітаумою та кубинцем Френком Санчесом. Однак суперник Мозеса змінився.

Санчес залишається офіційним претендентом на пояс, але пішов на угоду і боксуватиме з переможцем бою Ітаума — Хргович.

"Ми заплатили Санчесу трохи грошей. Сказали: хто б не виграв, ти не залишишся в програші та отримаєш нагоду боксувати за титул з переможцем", — розповів промоутер Френк Воррен.

Раніше повідомлялося, що Джошуа здобув перемогу брутальним нокаутом, двічі побувавши в нокдауні.

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