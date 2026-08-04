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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Форвард "Реала" перейшов до клубу АПЛ — сума трансферу

Гонсало Гарсія продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Гонсало Гарсія

Гонсало Гарсія / © Associated Press

Лондонський "Фулгем" оформив трансфер форварда мадридського "Реала" Гонсало Гарсії.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

22-річний іспанський футболіст підписав з "дачниками" контракт до 2031 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 40 мільйонів євро. Ще 2 мільйони євро "вершкові" можуть отримати бонусами. Крім того, мадридці зберегли за собою 30% від суми майбутнього продажу гравця.

Гарсія є вихованцем "Реала". Загалом він провів за мадридський клуб 51 матч, забив 13 голів і віддав 5 асистів. Також Гонсало у червні дебютував за збірну Іспанії.

Минулого сезону Гарсія зіграв 39 матчів за "Реал" у всіх турнірах, записавши до свого активу вісім голів та три асисти.

Зазначимо, що головним тренером "Фулгема" є Альваро Арбелоа, який очолював "Реал" минулого сезону.

"Фулгем" у сезоні-2025/26 фінішував на 11-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Новий сезон підопічні Арбелоа розпочнуть 24 серпня домашнім матчем проти "Челсі".

Раніше повідомлялося, що Мудрик після зняття дискваліфікації прибув до Гонконгу на передсезонну підготовку "Челсі".

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Дата публікації
Кількість переглядів
166
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