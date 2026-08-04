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Форвард "Реала" перейшов до клубу АПЛ — сума трансферу
Гонсало Гарсія продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.
Лондонський "Фулгем" оформив трансфер форварда мадридського "Реала" Гонсало Гарсії.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).
22-річний іспанський футболіст підписав з "дачниками" контракт до 2031 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 40 мільйонів євро. Ще 2 мільйони євро "вершкові" можуть отримати бонусами. Крім того, мадридці зберегли за собою 30% від суми майбутнього продажу гравця.
Гарсія є вихованцем "Реала". Загалом він провів за мадридський клуб 51 матч, забив 13 голів і віддав 5 асистів. Також Гонсало у червні дебютував за збірну Іспанії.
Минулого сезону Гарсія зіграв 39 матчів за "Реал" у всіх турнірах, записавши до свого активу вісім голів та три асисти.
Зазначимо, що головним тренером "Фулгема" є Альваро Арбелоа, який очолював "Реал" минулого сезону.
"Фулгем" у сезоні-2025/26 фінішував на 11-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Новий сезон підопічні Арбелоа розпочнуть 24 серпня домашнім матчем проти "Челсі".
Раніше повідомлялося, що Мудрик після зняття дискваліфікації прибув до Гонконгу на передсезонну підготовку "Челсі".