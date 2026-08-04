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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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21-річний окупант влаштував криваву стрілянину під Севастополем: загинули військові та цивільні

За повідомленнями місцевих каналів, стрілянина сталася у ​​селі Хмельницькому під Севастополем. Російська окупаційна влада заявила, що через стрілянину один військовий став «200», а ще один — «300».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Російський стрілець

Російський стрілець / © із соцмереж

У тимчасово окупованому Криму російський військовий розстріляв своїх товаришів по службі і цивільних. Окупаційна влада заявляє про чотирьох загиблих.

Про це повідомляють кримські тг-канали.

За повідомленнями місцевих каналів, стрілянина сталася у ​​селі Хмельницькому під Севастополем. 21-річний військовий відкрив вогонь по товаришах по службі — один убитий і один поранений. Після цього він поранив ще трьох цивільних та вбив трьох мирних жителів.

За даними телеграм-каналу «ПП / Севастополь», стрілець — 21-річний Максим Алістратов із Саратовської області. Паблік опублікував його фото. Там стверджують, що 2022 року його звинуватили у проникненні в магазин та крадіжці. Тоді він навчався у 10 класі школи села Стригай. Станом на грудень 2025 року Алістратов був безробітним.

Так званий «губернатор» тимчасово окупованого РФ Севастополя Развожаєв заявив, що через стрілянину один військовий став «200», а ще один — «300». Після цього нападник поранив ще трьох людей та вбив трьох мирних жителів: двох чоловіків 71 року та 59 років та жінку 64 років. Він запевнив, що стрілець затриманий.

Втрати російської армії у війні — останні новини

Нагадаємо, загальні бойові втрати російської армії від 24.02.22 становлять 1 451 750. За останню добу українські захисники ліквідували або поранили 1 240 російських окупантів.

Також розвідка атакувала у Криму машину управління зі складу комплексу РЛС «Подлет», ворожу систему розпізнавання «свій-чужий» — радіолокаційний запитувач «Пароль-4». До атаки залучили нові дрони Magura.

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Дата публікації
Кількість переглядів
374
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