ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
277
Час на прочитання
1 хв

Росія посеред дня вдарила ракетами біля ринку під Одесою: є руйнування, перші деталі

У передмісті Одеси пролунали вибухи. Росія атакувала ракетами. Інформація про постраждалих та наслідки атаки уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Вибухи в Одесі

Вибухи в Одесі / © Associated Press

Вдень 4 серпня Росія вдарила ракетами по людному місцю біля ринку у передмісті Одеси.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок російської атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.

Чи є жертви — наразі невідомо. Наслідки удару ворога уточнюються.

На місці працюють екстрені служби.

Раніше у Повітряних силах попереджали про ракети у напрямку Чорноморська та Одеси.

За інформацією моніторингових каналів, окупанти завдали удару по передмістю двома ракети «Онікс». У Мережі публікують кадри наслідків удару. На відео видно, як у небо здіймається густий чорний дим.

Станом на 11:40 в Одеській області скасували повітряну тривогу. Вона лунала лише декілька хвилин — 10:37 — 10:49.

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, вночі 4 серпня РФ атакувала Миколаїв безпілотниками. Ціллю були житлові будинки у приватному секторі. Внаслідок атаки одна людина загинула, багато потерпілих.

Також вночі 4 серпня Росія скинула бомби на Суми, вбивши щонайменше троє людей, серед них — двоє дітей. Через атаку зруйновані та пошкоджені житлові будинки та нежитлові споруди.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
277
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie