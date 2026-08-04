Росія посеред дня вдарила ракетами біля ринку під Одесою: є руйнування, перші деталі

Вибухи в Одесі / © Associated Press

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Вдень 4 серпня Росія вдарила ракетами по людному місцю біля ринку у передмісті Одеси.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, внаслідок російської атаки є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Чи є жертви — наразі невідомо. Наслідки удару ворога уточнюються.

На місці працюють екстрені служби.

Раніше у Повітряних силах попереджали про ракети у напрямку Чорноморська та Одеси.

За інформацією моніторингових каналів, окупанти завдали удару по передмістю двома ракети «Онікс». У Мережі публікують кадри наслідків удару. На відео видно, як у небо здіймається густий чорний дим.

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Станом на 11:40 в Одеській області скасували повітряну тривогу. Вона лунала лише декілька хвилин — 10:37 — 10:49.

Атака РФ по Україні — останні новини

Нагадаємо, вночі 4 серпня РФ атакувала Миколаїв безпілотниками. Ціллю були житлові будинки у приватному секторі. Внаслідок атаки одна людина загинула, багато потерпілих.

Також вночі 4 серпня Росія скинула бомби на Суми, вбивши щонайменше троє людей, серед них — двоє дітей. Через атаку зруйновані та пошкоджені житлові будинки та нежитлові споруди.

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