Міністерство оборони України

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Уряд призначив заступником міністра оборони України Миколу Швидкого. Головне завдання на посаді — посилити практичну взаємодію оборонного відомства з військом.

Про це повідомляє Міноборони.

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Які завдання стоять перед Швидким

Швидкий насамперед повинен забезпечити координацію роботи між Міноборони, Генеральним штабом ЗСУ та головнокомандувачем Збройних Сил України Михайлом Драпатим.

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Тимчасово виконуючий обовʼязки міністра оборони України Євгеній Хмара наголосив, що вони повинні рухатися спільно із Генштабом. За його словами, рішення Міноборони мають бути максимально наближеними до реальної ситуації на фронті, потреб бойових підрозділів і завдань, які стоять перед Силами оборони.

Протести на підтримку Федорова тривають

Тим часом по Україні тривають протести із вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. У понеділок, 3 серпня, у низці міст України 19-й день поспіль тривали мітинги. Акції протесту відбулися у Києві, Львові, Луцьку, Одесі, Тернополі, Рівному, Івано-Франківську, Миколаєві, Харкові та інших містах.

Учасники акцій співали гімн України та вшанували загиблих у війні хвилиною мовчання.

Протестувальники вийшли з картонками: «Народ України — це про діалог у суспільстві, а не монолог влади», «Влада не чує народ», «Визнання помилок викликає повагу», «Федоров — міністр оборони», «Поверніть Федорова».

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Зеленський не поверне Федорова у Міноборони — джерела

Попри протести по Україні, в оточенні Володимира Зеленського розповіли, що президент не планує повертати Федорова у Міноборони. Новим очільником оборонного відомства буде Євген Хмара.

За даними джерел РБК-Україна, Зеленський публічно та приватно пропонував ексміністру посаду віцепрем’єра з цифрових інновацій, але у команді Федорова від такої пропозиції відмовилися, назвавши її апаратною «ширмою».

У команді президента наголошують, що питання повернення Федорова наразі взагалі не стоїть на порядку денному.

Нагадаємо, Михайло Федоров назвав реальну причину свого звільнення. І це не конфлікт з ексголовкомом Сирським.

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