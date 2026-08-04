Відтепер податкова бачитиме кожен перетин кордону та де перебувають українці

Перетин кордону / © ТСН.ua

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Державна податкова служба (ДПС) та Державна прикордонна служба України (ДПСУ) запустили новий автоматизований електронний обмін даними. Відтепер податківці за лічені секунди отримуватимуть інформацію про перетин кордону та перебування громадян за межами країни.

Відповідний договір та протокол підписали очільниця ДПС Леся Карнаух та в. о. голови ДПСУ Валерій Вавринюк, передає Державна податкова служба.

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Раніше для перевірки факту виїзду особи з країни ДПС надсилала офіційні паперові чи електронні листи, які прикордонники опрацьовували вручну. Відтепер процес повністю автоматизовано: працівник податкової формує запит, а система миттєво видає інформацію без залучення людського фактора. Обмін відбувається через захищену Національну систему конфіденційного зв’язку.

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Для чого податковій дані про перетин кордону?

У ДПС запевнили, що автоматизований доступ не означає запровадження нових перевірок чи розширення повноважень. Інформація про перебування українців за кордоном використовуватиметься аналітиками для двох основних цілей:

Визначення податкового резидентства. Податкова перевірятиме статус фізичних осіб (зокрема, перебування в Україні понад 183 дні протягом року) для точного розрахунку податків та запобігання подвійному оподаткуванню. Боротьба з фіктивними операціями та «сірим» імпортом. Податківці виявлятимуть факти, коли бізнес-документи чи звітність фірм підписуються керівником, який на дату підпису фактично перебував поза межами України.

«Правила перетину державного кордону не змінюються. Але тепер ДПС зможе ще швидше виявляти фіктивні операції, схеми „сірого“ імпорту чи експорту та ухилення від оподаткування. По суті, ми ефективніше протидіятимемо тіньовій економіці», — наголосила очільниця ДПС Леся Карнаух.

Конфіденційність та захист даних

У відомстві підкреслюють, що суцільного стеження за громадянами не буде. Кожен запит формується точково — щодо однієї особи чи транспортного засобу і лише за наявності законних підстав. Посадовець підписуватиме запит власним КЕП, а всі дії фіксуватимуться в електронному журналі аудиту, що унеможливлює анонімний перегляд даних.

Податкові борги чи питання з боку ДПС не є підставою для затримання чи заборони виїзду на кордоні. Рішення про обмеження права виїзду, як і раніше, може ухвалити виключно суд.

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