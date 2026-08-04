"Красний Бор вийшов з чату": "Мадяр" підтвердив удар по рідних краях Путіна і попередив росіян

Wildberries Красний Бор

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У напрямку Санкт-Петербурга фіксують чергові наслідки атак українських дронів на логістичну інфраструктуру ворога. Протягом останніх 18 діб українські дрони атакували 15 та повністю знищили 13 складів мережі Wildberries, які виконували роль логістичних вузлів для забезпечення російського війська.

Про атаку на Wildberries у Красному Бору повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

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Атака на Wildberries у селі Красний Бор: «Мадяр» про наслідки

Зокрема, сьогодні вранці з ладу був виведений черговий великий хаб у населеному пункті Красний Бор. Подібні удари планомірно руйнують уявлення цивільного населення РФ про безпечний тил і невідворотність перебігу так званої «СВО».

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Населений пункт Красний Бор є фактично рідним краєм Путіна, оскільки селище розташоване у Тосненському районі Ленінградської області. Саме у Тосно в юності Володимира Путіна його родина мала дачу. Неподалік від Красного Бору Путін проводив багато часу в молодості. За даними російських ЗМІ, саме там він познайомився зі своїм першим коханням — Вірою Брильовою.

«Фіолетова хмаринка з попелу дикої ягідки WB дісталася Пітеру, де підворіття навчило бункерного діда бити першим», — пише «Мадяр».

За поточними оцінками, збитки від втрати майна та об’єктів Wildberries уже становлять близько 146 доларів у перерахунку на кожного зі 111 млн російських виборців. Ця сума продовжить зростати.

«Мадяр» зазначив, що економічний тиск та погіршення умов життя є необхідними чинниками для зупинення агресії Росії. Хоча, попри все, суспільні настрої в Росії залишаються малопередбачуваними.

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ЗСУ продовжать виконувати поставлені завдання.

Мадяр відверто про те, що чекає на Україну

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» заявив, що майбутнє України назавжди пов’язане із захистом держави. На його думку, навіть можливе зупинення бойових дій через геополітичні причини чи домовленості не означатиме повного закінчення війни, оскільки агресивна політика Росії зберігатиметься і її майбутні керівники прагнутимуть реваншу.

«Мадяр» зазначив, що не розраховує на повернення до колишнього мирного життя, адже залишається серед пріоритетних цілей спецслужб агресора. Він наголосив, що Україна ще довго перебуватиме у підвищеному військовому та психологічному тонусі, а подальший захист передбачатиме розвиток технологій, дистанціювання пілотів від лінії фронту та підтримку родин загиблих.

Насамкінець військовий додав, що українські сили боронитимуть країну стільки, скільки триватиме війна.

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